港人到泰國以FPS付款　傳滙豐等逾10間機構予支援　上限為7800元

從下周一（4日）起，香港的轉數快（FPS）與泰國PromptPay兩地快速支付系統互聯。有報道指出首階段約有逾10家銀行及儲值支付工負營運商，參與轉數快於泰國跨境使用。為符合防洗錢指引要求，港人到泰國以轉數快付款或有預設金額上限，為等值1,000美元（約7,800元）。



報道引述消息指出，首階段本港銀行及儲值支付工具營運商中，參與支援港人到泰國以轉數快付款，或受理泰國人到港以PromptPay付款，各有10多間機構，當中有8家同時參與支援雙邊跨境支付。有傳參與轉數快用戶可在泰國支付的機構，包括滙豐﹑中銀﹑恒生﹑東亞﹑交銀香港﹑花旗﹑富邦﹑八達通﹑拍住賞等。

泰國方面，首階段有數家當地銀行參與支援泰國人在港以PromptPay付款。

曼谷素瓦那普國際機場：Thai Airways 777-300ER at Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK), Amphoe Bang Phli, Thailand. Published on September 18, 2023. （Kylle Pangan/ Unsplash）

港人可於800萬間泰國商戶以FPS付款

金管局總裁余偉文於上月底預告，從下周一起轉數快與PromptPay連接，屆時遊泰港人可在當地使用轉數快於當地800萬間受理PromptPay的商戶進行二維碼付款，並即時進行兌換。泰國旅客訪港時，則可以在受理轉數快的近5萬間商戶使用PromptPay付款。