雷軍向母校武漢大學豪捐13億　創中國高校單筆個人現金紀錄

小米集團(1810)董事長雷軍向母校武漢大學捐贈13億元(人民幣‧下同)，這筆捐贈刷新武漢大學建校以來的單筆最大捐贈額，也是全中國的大學收到的最大一筆校友個人現金捐贈。

雷軍為武漢大學1987級計算機系校友，他表示，此次捐贈主要聚焦在3個方向，用於支持數理化文史哲六大基礎學科研究、支持計算機底層核心技術研發等科技創新、支持大學生培養，希望武大在未來讓中國出現更多的優秀的工程師、科學家和科技創業者。

雷軍表示，30多年前在武大讀書時有兩個願望，第一是當時作為優秀學生代表，獲授予當時武大最高的獎學金、一個企業贊助的2000元，他當時內心默默發誓，將來要十倍、百倍、萬倍還回來。另外，因為當時他在武大最好的教學樓—逸夫樓上課感到特別幸福，所以亦許願要向武大捐一棟樓。

如今兩個願望都實現，他說，「從26年前首次向母校捐贈開始的還願之旅，今天終於達成了心願。」雷軍續稱︰「武大教給我知識，讓我學會了學習的方法，指導我走上了科技探索的畢生道路，給了我一生最重要的財富」。

他說，希望能通過這次捐贈，支持武大在未來創造更輝煌的成績，讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。