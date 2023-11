滙豐及恒生用戶遊泰　以轉數快xPromptPay付款可參與旅遊禮券抽獎

由下周一(12月4日)起香港的轉數快(FPS)及泰國的支付系統PromptPay互通,屆時香港遊客前往泰國遊旅時,可以透過FPS支付;而泰國遊客前赴香港旅遊時可以PromptPay支付。



恒生指出為慶祝FPS與PromptPay實現互聯互通,將於「轉數快xPromptPay二維碼支付」服務推出首日(4日)至明年3月3日,舉行「泰賞Pay」旅遊電子現金券抽獎,該行客戶在泰國透過恒生Mobile App掃瞄當地PromptPay商戶的二維碼及完成付款,客戶的外匯兌換手續費率為「0」,及獲得一次抽獎機會,客戶有機會贏取5,000元旅遊電子禮券。若客戶進一步透過恒生Mobile App或個人e-Banking(桌面版)完成5,000港元以上外幣兌換,可獲額外抽獎機會。

泰國:Visitors walk through a temple in Ayutthaya on August 21, 2022 in Bangkok, Thailand. (Getty)