滙豐及恒生用戶遊泰　以轉數快xPromptPay付款可參與旅遊禮券抽獎

由下周一（12月4日）起香港的轉數快（FPS）及泰國的支付系統PromptPay互通，屆時香港遊客前往泰國遊旅時，可以透過FPS支付；而泰國遊客前赴香港旅遊時可以PromptPay支付。



恒生指出為慶祝FPS與PromptPay實現互聯互通，將於「轉數快xPromptPay二維碼支付」服務推出首日（4日）至明年3月3日，舉行「泰賞Pay」旅遊電子現金券抽獎，該行客戶在泰國透過恒生Mobile App掃瞄當地PromptPay商戶的二維碼及完成付款，客戶的外匯兌換手續費率為「0」，及獲得一次抽獎機會，客戶有機會贏取5,000元旅遊電子禮券。若客戶進一步透過恒生Mobile App或個人e-Banking（桌面版）完成5,000港元以上外幣兌換，可獲額外抽獎機會。

泰國：Visitors walk through a temple in Ayutthaya on August 21, 2022 in Bangkok, Thailand. （Getty）

滙豐「智豐收」商戶可以接受PromptPay付款

由12月4日起，滙豐個人客戶可使用香港滙豐流動理財應用程式，在泰國超過800萬家商戶，掃描PromptPay二維碼以進行付款，款項將直接從客戶的港元賬戶扣除。

滙豐補充，客戶於泰國商戶完成指定「FPS x PromptPay二維碼付款」交易後，更可參加抽獎，贏取旅遊禮券，更多細節即將公布。

另外，滙豐「智豐收」商戶可向泰國旅客展示現時的「轉數快」二維碼，即時收取他們透過PromptPay的付款，無需另外註冊、進行系統升級或額外費用。中銀香港手機銀行和 BoC Pay 手機應用程式支持以「FPS x PromptPay 二維碼付款」。

中銀指已為商戶二維碼收款服務升級

中銀則指出，客戶可透過中銀香港手機銀行「二維碼付款/收款」功能或BoC Pay 的「一掃即付」功能，掃描泰國商戶「PromptPay」二維碼，經「轉數快」付款給泰國商戶，無需手續費。

此外，中銀香港已為商戶二維碼收款服務進行全面免費升級，支持本地商戶為泰國旅客提供安全、高效及嶄新的支付體驗，滿足其收款及對賬需求。該行商戶無需額外申請及更新現行使用的「轉數快」二維碼系統，即可接受泰國旅客使用「PromptPay」掃描二維碼支付，實時接收到賬通知，交易報表亦詳列相關交易，同時無需承擔兌換成本。