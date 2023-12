Facebook母公司Meta再遭到創辦人及行政總裁朱克伯格減持,為2021年11月以來首次。朱克伯格旗下信託及慈善機構於上月沽出68.2萬股Meta,套現1.85億美元(約14.4億元)。



據《彭博》從申報文件匯編的數據顯示,這屬自2021年11月以來,有管理朱克伯格財的實體首次沽出Meta。

過去10年朱克伯格通常會定期拋售Meta股票,不過去年朱克伯格並無減持。據《彭博》億萬富豪榜顯示,朱克伯格持有Meta約13%股份,其本人擁有1,177億美元財富,幾乎全部來自Meta持股。

Facebook母公司Meta: The logo of Meta Platforms' business group is seen in Brussels, Belgium December 6, 2022. REUTERS/Yves Herman//File Photo