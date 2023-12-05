港股創逾1年新低　午後跌返26年前16228點　還較1997年7月1日低

美國股市周一（4日）回落，其中道指結束連續4日升勢，納指更受到多隻科技股向下拖累，跌0.8%。亞太區股市今日（5日）早段向下，其中日股跌近400點。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段金價重拾升勢。



【16:25】

港股近期表現相當疲弱，每日均觸及逾1年新低，今日更曾大跌逾400點，低見16327點。藥明系今日仍未止跌，其中今日復牌的藥明生物（2269）更曾失守30元。

恒指收市報16327點，跌318點，國指跌93點，報5609點，科指跌77點，報3682點，成交額為1,180億元。港股午後曾跌至16228點，已低於1997年7月1日時16365點水平。

藥明系繼續尋底，藥明生物瀉8.4%，藥明康德（2359）跌2.9%，藥明巨諾（2126）跌1.7%，藥明合聯（2268）跌4.4%。

聯想（0992）遭首席執行官楊元慶減持，今日瀉10.2%，收市報8.87元。舜宇（2382）跌5.2%，瑞聲（2018）跌3.4%。

汽車股逆市上揚，比亞迪（1211）升0.6%，小鵬（9868）升1.7%，蔚來（9866）升2%。

科技股偏軟，阿里（9988）跌0.4%，美團（3690）跌2.1%，騰訊（0700）跌2.5%，小米（1810）跌2.9%，京東（9618）跌1.6%。

內房及物管股低收，碧桂園（2007）跌3.5%，龍湖（0960）跌3.7%，碧桂園服務（6098）跌3.6%。

金融股向下，滙豐（0005）跌0.8%，港交所（0388）跌5.5%。

【15:14】

內地股市低收，上證指數失守3000點，收市報2972點，跌50點，深成指數收市報9470點，跌190點，滬深300指數收市報3394點，跌65點，創業板指數收市報1871點，跌37點。

港股跌幅擴大至逾400點，恒指最新報16234點，跌411點，國指跌127點，報5576點，科指跌110點，報3648點。

【14:11】

連鎖零售店名創優品（9896） 承接周一ADR跌勢，今日曾大瀉逾2成，最新報37.8元，瀉18.4%，成交額為5.65億元。

港股最新報16350點，跌295點，國指跌81點，報5621點，科指跌73點，報3686點。

【13:31】

港股維持逾200點跌幅，恒指最新報16397點，跌248點，國指跌64點，報5639點，科指跌58點，報3701點。

百威（1876）瀉6.3%，海底撈（6862）跌4.9%，港交所（0388）跌5.1%，中國宏橋（1378）跌4.8%。

【12:20】

港股繼續尋底，半日跌296點兼跌穿16400點，再觸及逾1年新低。恒指最新報16349點，國指跌84點，報5619點，科指跌84點，報3675點，成交額為550億元。

藥明系今日（5日）繼續成為投資者沽貨對象，藥明生物（2269）跌11%，藥明合聯（2268）跌3.7%，藥明康德（2359）跌2.5%，藥明巨諾（2126）跌0.7%。

科技股方面，阿里（9988）曾失守70元，中午收市報70.25元，跌0.8%，美團（3690）跌2.5%，騰訊（0700）跌2.3%，小米（1810）跌2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.3%，蔚來（9866）逆市升4.1%，小鵬（9868）升1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%，港交所（0388）跌5.3%。

內需股方面，潤啤（0291）跌2.8%，安踏（2020）跌0.4%。

【11:35】

港股進一步向下，跌幅擴大至近300點，最新報16349點，跌296點，國指跌84點，報5619點，科指跌84點，報3675點。

阿里（9988）曾失守70元，跌1.1%。

藥明生物（2269）未止瀉，並失守30元，最新報29.25，瀉11.8%。

FI二南方恒指（7500）升3.6%。

【11:06】

港股跌幅進一步加大，恒指最新報16376點，跌269點，國指跌78點，報5625點，科指跌79點，報3680點。

藥明生物（2269）瀉1成，聯想（0992）跌6.5%，港交所（0388）跌5.1%。

濠賭股方面，金沙（1928）逆市升2.2%，銀娛（0027）升1.1%。

【10:08】

港股跌勢加劇，恒指已失守16500點，最新報16461點，跌184點，國指跌55點，報5647點，科指最新報3689點，跌70點。

藥明生物（2269）最新報30.85元，瀉6.9%。

內地股市方面，上證失守3000點，最新報2999點。

【09:25】

恒指最新報16606點，再創逾1年新低，低開39點，國指最新報5700點，低開2點，科指最新報3744點，低開15點。

藥明系今早，今日復牌的藥明生物（2269）低開5%，藥明合聯（2268）低開0.7%，藥明康德（2359）低開3.4%。

科技股方面，阿里（9988）平開，美團（3690）低開0.9%，騰訊（0700）高開1.3%，小米（1810）平開。

汽車股方面，理想（2015）低開不足0.1%，蔚來（9866）高開3.2%，小鵬（9868）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）低開1.3%。