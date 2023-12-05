FINI平台三新股首掛　國鴻氫能每手現蝕2430元　K CASH觸回撥機制

FINI平台新機制下，三隻新股今日（5日）首掛牌。K CASH（2483）開市報1.61元，較最終發售價1.8元低10.6%，每手賬面約蝕380元。



國鴻氫能（9663）開報16.5元，較最終發售價19.66元低16.1%，現更一路走低，跌至14.8元，以現價計，每手賬面約蝕2430元；升輝清潔 （2521）開報0.3元，較最終發售價0.32元低6.3%，每手賬面約蝕150元。



國鴻氫能暫跌至14.8元，每手現蝕2430元。（資料圖片）

K CASH觸回撥機制 FINI新制三分之一重複認購無效

本地持牌放貸公司K CASH（2483）公佈，最終發售價為每股1.8元，較發售上限價1.96元低8%，一手為2,000股，一手中簽率100%，所得款項淨額約1.94億元。

其中，公開發售觸發回撥機制，最終公開發售數目增至3,750萬股，佔總數的28.57%。公開發售獲超額認購約17.93倍，國際發售獲超額認購約0.24倍。

值得注意的是，由於使用FINI平台新機制，受理申請數目3,464份，較遞交的5,564份申請低，即約有三分之一的認購無效。

FINI平台新機制可攔截篩選重複認購，K CASH披露有三分之一的認購無效。（資料圖片）

國鴻，升輝獲超額認購

內地燃料公司國鴻氫能（9663）公佈，最終發售價為每股19.66元，較發售上限價21.35元低8%，一手為500股，一手中簽率100%。其中公開發售獲超額認購約0.18倍，國際發售獲超額認購約0.13倍。

內地清潔公司升輝清潔（2521）公佈，最終發售價為每股0.32元，以招股價區間底線定價，一手為7,500股，一手中簽率100%。其中公開發售獲超額認購約32.35倍，國際發售獲超額認購約0.33倍。