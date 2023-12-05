FSMOne：恒指明年目標18500點　通脹難降至2%　美聯儲減息難

FSMOne（香港）發表2024年投資市場展望。集團投資組合經理錢烱昊表示，高息環境將維持高水平，並認為市場對聯儲局在明年上半年降息預期過於樂觀，通脹難以放緩至2%。他又指出以9倍目標市盈率計算，恒生指數於2024年的目標價為18500點水平。



聯儲局明年降息可能性不大

錢烱昊稱，由於美國經濟將保持強韌。儘管當地通脹已從高位持續回落，但聯儲局難以遏制通脹，難以回落至2%目標水平。對此，FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗表示結構性通脹因素仍未消除，當中包括工資上升，並為其來帶最大壓力。原油價格呈大幅波動，預料油價可觸及三位數；又認為當地經濟「硬著陸」預期逐漸減弱。

該行預計，通脹在跌至3%後會出現反彈波動，料2%目標難以觸及。高息環境將維持更久，並料聯儲局在2024年降息可能性不大。

FSMOne料恒指明年目標為18500點。（資料圖片）

看好半導體行業及科技巨企

該行指出以9倍目標市盈率計算，恒生指數於2024年的目標價為18500點水平，當中錢烱昊看好好半導體行業和優質企業。他分析，投資者和消費者信心疲軟、青年失業率和內房下行周期持續都會對當地經濟增長構成壓力。

相較起中港股市，他更偏好南韓、日本和新加坡股市，並認為其受益於半導體行業的復甦。

偏好中短年期國債 收益率達5%以上

資產配置方面，陳家朗認為投資者現時可留意中短年期國債，平均收益率處於5%以上「最好係2年以內的短期美國國債」。反之，該行相信長年期債息仍有上升空間，因此現時未到買入長期債券的最佳時機。