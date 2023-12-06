藥明生物暫止跌　高開逾2%　稱最多斥6億美元回購

藥明生物（2269）近期股價接連下挫，於周二（5日）更一度跌穿30元。公司今日（6日）早上發公告，指出董事會於周二已議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過6億美元總價格購回股份。



消息公布後，藥明生物今早高開2.1%，最新報31元。

公司相信，股份目前的交易價格並未反映其內在價值或公司的實際業務前景，而建議股份購回也反映公司對其自身業務發展前景充滿信心。公司亦認為，目前的財務資源將使其能夠實施建議股份購回，同時維持穩健的財務狀況。

藥明於周一（4日）召開業務最新消息會，並於會議上進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。公司當晚發通告指出，集團的業務營運及財務狀況維持強勁勢頭，且其業務營運及財務狀況並未發生重大不利變動。儘管生物技術融資放緩導致生物技術行業呈個位數年增長率，且其COVID-19相關項目的收入下降及幾個重磅藥的生產延期，導致2023年目標收入增長低於預期，但公司仍對未來前景保持樂觀，旨在於2023年實現集團整體收入約10%增長，並將繼續投資提升能力及產能，以在2024年2025年保持強勁的毛利及增長率。

藥明生物補充，展望未來，公司相信本集團毛利率及增長率於2023年最具挑戰，並預期於2024年下半年逐步回暖。