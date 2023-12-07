阿里失守70元　三桶油及醫藥股齊低收　港股全日跌117點

美股三大指數於周三（6日）低收，惟道指仍企於36000點以上。亞太股市今日（7日）早段均下跌，其中日股跌逾300點。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌英鎊﹑歐元及日圓等多種主要貨幣轉弱。商品市場方面，紐約期油及期金價格均輕微上揚。



【16:42】

港股再度低收，期間一度跌穿16200點，並且進一步觸及逾1年低位。其中醫藥股更成為投資者沽貨對象。

恒指收市報16345點，跌117點，國指跌48點，報5615點，科指跌27點，報3720點，成交額為890億元。

醫藥股表現疲弱，藥明生物（2269）跌2.4%，翰森製藥（3692）跌4.2%，中生製藥（1177）跌2%。

科技股低收，阿里（9988）跌0.6%，收市報69.7元，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌0.3%，小米（1810）跌1.3%。

三桶油下跌，中石油（0857）跌2.2%，中海油（0883）跌2.7%，中石化（0386）跌0.8%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1.2%，安踏（2020）跌2.6%。

內銀股走勢個別，招行（3968）跌2.6%，中行（3988）平收，建行（0939）升0.2%。

【15:12】

內地股市低收，上證收市報2966點，跌2點，深成收市報9519點，跌13點，滬深300指數收市報3391點，跌8點，創業板指數收市報1877點，跌4點。

港股方面，最新報16282點，跌180點，國指跌69點，報5594點，科指跌42點，報3705點。

【13:28】

港股跌幅午後收窄，恒指最新報16306點，跌156點，國指跌63點，報5600點，科指跌39點，報3708點。

藥明生物（2269）跌3.4%，港交所（0388）最新報249元，跌3%，中海油（0883）跌2.3%。

【12:26】

港股進一步尋底，今早曾跌穿16200點。恒指中午收市報16222點，跌241點，國指跌96點，科指跌67點，報3680點，成交額為447億元。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）跌穿70元，中午收市報69元，跌1.6%，美團（3690）跌2.7%，騰訊（0700）跌1.8%，小米（1810）跌3.1%，京東（9618）跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，港交所（0388）跌3.5%，中銀（2388）跌0.5%。

石油股受壓，中石油（0857）跌3.2%，中海油（0883）跌2.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌1.4%，安踏（2020）跌3.2%。

【09:57】

港股跌幅進一步擴大，再觸及逾1年新低，曾低見16173點，恒指最新報16187點，跌275點，國指跌102點，報5561點，科指跌66點，報3680點。

阿里（9988）跌1.9%，報68.8元，騰訊（0700）最新報304.6元，跌2.2%，美團（3690）跌3.3%。

中石油（0857）挫4.6%，中海油（0883）跌3.6%。

滙豐（0005）逆市上揚，曾收復60元關，最新報59.8元，升0.4%。

【09:28】

恒指最新報16376點，低開86點，國指最新報5627點，低開36點，科指最新報3719點，低開27點。

多間中資企業評級展望遭穆迪下調，阿里（9988）低開1.1%，最新報69.4元。騰訊（0700）低開0.8%，騰訊音樂（1698）平開，中石油（0857）低開1.4%，中海油（0883）低開1.4%，工行（1398）低開0.3%，建行（0939）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，港交所（0388）低開0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開0.8%，理想汽車（2015）平開。

內需及消費股方面，安踏（2020）低開1.3%，海底撈（6862）平開。