香港近期發生多宗虛擬資產平台欺詐事件　許正宇指已推多項活動

本港近期發生多宗虛擬資產平台欺詐事件，財經事務及庫務局局長許正宇以書面回覆立法會議員提問時指出，證監會及投資者及理財教育委員會分別推出多個公眾宣傳活動。



投委會於10月6日推出Facebook專訪節目「虛擬資產交易監管知多啲」，由財經事務及庫務局和證監會講解虛擬資產交易平台監管制度的要點及投資者保障措施，以及討論投資虛擬資產應注意的事項；並於10月11日舉辦記者會，公布投委會委託香港理工大學進行的「虛擬資產投資者行為研究調查」結果，以及「2023年零售投資者調查」有關虛擬資產投資者的數據，討論虛擬資產的投資者心態與行為，及藉此提倡投資三部曲。

投委會亦更新了《虛擬資產交易平台新監管制度》懶人包，列明持牌平台目前提供零售投資者買賣的虛擬資產。

另外，證監會於10月23日於商業電台推出為期四周的廣告，提醒公眾有關無牌平台的風險及對金融詐騙保持警惕；並已於11月28日內推出42輛巴士車身廣告（為期六周）及網上宣傳，務求從多方面提升公眾對相關風險的認知。證監會亦正與香港電台合作，於明年1月推出一套四集的電視劇系列，向公眾警示金融詐騙者常用的手法。