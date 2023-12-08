新銀行營運守則生效　加大信用卡額度需經同意　拒開戶要提供原因

香港銀行公會及存款公司公會聯合發佈新修訂的《銀行營運守則》（簡稱《守則》），以在不斷發展的數碼化銀行環境中持續加強客戶保障。這是自2021年修訂後再進一步檢討《守則》，此新修訂《守則》於2023年12月7日起生效，認可機構應在生效日起6個月內盡快符合新規定的要求，個別需要較大規模系統提升的規定，可延長至最多12個月實施，如果牽涉複雜系統改動的規訂，則可延長至最多18個月實施。



營運守則加大保障銀行客戶

《守則》規定，進一步優化數碼銀行服務的消費者保障，包括銀行須讓客戶在網上銀行平台申請銀行服務和進行交易時，能夠有效地獲得相關重要資訊；銀行在以數碼化媒體進行市場推廣時，須妥善保存相關資料，以便處理其後可能出現的客戶查詢或爭議。

同時，銀行需提升客戶財務管理的自主性，例如客戶可以在更新的貸款產品資料概要，獲得風險及潛在還款責任方面更清晰的資料，也能在貸款前使用銀行網上提供的貸款計算機，預先評估貸款成本及自身還款能力才作出貸款決定；銀行須在獲得客戶同意後，才可以提高信用卡信用額度；需確保銀行公平待客，包括增加開立、維護及結束銀行戶口的透明度，包括提供拒絕開立、限制操作或註銷客戶賬戶的原因等。

余偉文指，銀行業要以相應的消費者保障作為基礎，才能強化市民對銀行服務的信心。（資料圖片)

余偉文：有助提升銀行客戶自主性

金管局總裁余偉文表示，銀行服務一直都是市民日常生活不可或缺的一環。銀行業要持續健康發展，必須以相應的消費者保障作為基礎，才能強化市民對銀行服務的信心。銀行公會及存款公司公會再進一步優化《銀行營運守則》，除了為使用數碼化銀行服務的消費者提供更佳的保障，也提升客戶在銀行事務方面的自主性，使他們能夠因應自身情況善用銀行產品及服務，並且確保銀行公平待客，讓消費者利益得到全面的保障。