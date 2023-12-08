穆迪下調評級展望 銀公：銀行服務保持平穩 香港未來仍存機遇

穆迪下調香港以及部分銀行評級展望，銀行公會主席孫煜表示，受環球經濟復甦不均影響，香港也因外圍因素而面臨一定壓力。但內地經濟長期平穩向好基本面仍未變，香港受惠於一國兩制，聯通內地及世界優勢持續，在司法、稅制及營商環境保持國際競爭力，中長期仍存在機遇。



他指出，中港銀行業保持穩定發展，內地經濟轉型及對外開放，香港作為超級聯繫人的地位，同為銀行業帶來機遇。對於評級機構下調評級展望，他稱從目前來看，中港信用利差（Credit Spread）沒有明顯轉變，市場保持平穩，香港銀行對客戶的服務也保持平穩，未有受到影響。

息口環境方面，他表示，市場預計美國聯儲局今年不會再加息，明年更或會減息接近125點子。港元拆息受到年結因素，短期利率有所上升。不過其預計至年底前，整體港元利率會在目前水平保持穩定。貸款業務方面，明年情況需要視乎宏觀經濟，預計經濟放緩、高息及地緣政治等不利因素仍將維持一段時間，但大灣區互聯互通步伐未停，將帶動融資需求，為港銀貸款業務帶來支持。

港銀貸款審慎有足夠撥備

樓市方面，今年受到美國加息等因素影響，樓市觀望氣氛濃厚，但隨著政府減辣推出及經濟復甦，預計能為樓市帶來支持。明年樓市走向會視乎息口及經濟等因素，銀行按揭也受多個因素影響，並視乎本身流動性及商業策略等，來制定利息定價。

內房債風險方面，他表示，內房市場仍在調整，但有利內地經濟長遠的穩定發展，短期需留意對金融業的溢出風險，但整體風險可控。而港銀在貸款方面一直審慎，沒有過度集中的情況，並進行足夠撥備，風險屬於可控，會繼續關注市況做好風險管理工作。