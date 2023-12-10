職場拒絕精神內耗　你的意義你做主｜知薇

在茫茫職場中，每個人投入時間精力，付出能力才華，取得報酬晉升，是這個遊戲的核心。無奈，由於種種原因，不少人在此之外，還在工作時，付出了大量時間精力在精神內耗上。

精神內耗，也叫心理內耗，專業的定義是：人在自我控制中，需要消耗心理資源。而資源不足時，人就處於內耗狀態。用更直白的語言說，有幾種情況：比如，你內心的天使和魔鬼會因理念不同，而吵架和拉扯不止；再比如，你會因為一句話、一件事的發生，在心裏不停琢磨糾結，這些都會不停消耗你的心理資源。

因工作而內耗，不僅沒有回報，還令你精疲力竭，影響健康和工作效率。那麽，該如何減少和避免如此無效的內耗？我們一起來看看兩個情境案例。

案例一：忙碌了幾個月，項目終於到了最後階段。在審批會議上，公司大佬齊聚一堂。你一邊很興奮，一邊又很緊張，想把握機會表現一下，又擔心生怕出錯。內耗在這兩種能量的碰撞下，就開始了。大佬提問，你的上司嘗試回答，講完一輪，你覺得說得不到肉，需要補充其他要點，擔心自己說得不好自不待言，甚至害怕自己說得好而不小心打了上司的臉。內耗在這沖動和收斂的矛盾下，就升級了。

分析一： 在你確認自己有紮實功底和詳細準備的前提下，且起心動念是為了事好（而非自己表現、甚至特意令上司難堪），就請暫時放下內心的矛盾恐懼，專註於事實數據和分析洞見，進行簡單清晰的闡述，就好了。若你的上司比較小氣和缺乏安全感，有個小技巧，就是第一句可以說：「正如XX（上司名字）所說、在XX闡述的基礎上」等，為你接下來的陳述觀點「買個保險」，與上司統一戰線之余，也能為自己壯膽，說得好還能順便為上司臉上貼金，皆大歡喜。

不少人還在工作時，付出了大量時間精力在精神內耗上。﹙Getty﹚

案例二：你向上司申請支持升職、加薪或培訓機會，明明覺得自己經過了足夠的考驗、付出了足夠的努力、有足夠出色的業績了，上司卻面露難色，說短期內無法達成，也給了一些模棱兩可的原因和理由。你表面接受了事實，心裏卻不悅甚至惱火，甚至覺得上司只是在PUA 你、只是在無作為地拖延。於是，精神內耗又啟動了。

分析二：記住，只要你願意開口問和要（當然要合理），就已成功了一半。無論結果是否達成、何時達成，願意為自己爭取的你，已經不同以往。在涉及公司有限資源的分配時，上司多數時候的確會有你無法接觸到和理解到的難言之隱。與其花精力猜測是否有PUA，還不如做更正向的嘗試，包括請教上司自己需要達到什麽水平和有什麽貢獻才有機會（所謂「直線救國」），以及有什麽其他更合適你當下階段的發展機會（所謂「曲線救國」）。願意聽教和學習的你，怎麽看都沒得輸。

最後，請記住，如某位激勵大師所說：Nothing has any meaning except the one you assign. (事情本無意義，意義由你決定)。你賦予負面的意義，你的經歷和心情都會變得低落消極（這是內耗的根源）；你賦予正面的意義，你的註意力都集中在如何令關系變得更融洽和事情變得更好。

如何選擇，你懂的。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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