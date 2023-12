職場拒絕精神內耗　你的意義你做主｜知薇

在茫茫職場中,每個人投入時間精力,付出能力才華,取得報酬晉升,是這個遊戲的核心。無奈,由於種種原因,不少人在此之外,還在工作時,付出了大量時間精力在精神內耗上。

精神內耗,也叫心理內耗,專業的定義是:人在自我控制中,需要消耗心理資源。而資源不足時,人就處於內耗狀態。用更直白的語言說,有幾種情況:比如,你內心的天使和魔鬼會因理念不同,而吵架和拉扯不止;再比如,你會因為一句話、一件事的發生,在心裏不停琢磨糾結,這些都會不停消耗你的心理資源。

因工作而內耗,不僅沒有回報,還令你精疲力竭,影響健康和工作效率。那麽,該如何減少和避免如此無效的內耗?我們一起來看看兩個情境案例。

案例一:忙碌了幾個月,項目終於到了最後階段。在審批會議上,公司大佬齊聚一堂。你一邊很興奮,一邊又很緊張,想把握機會表現一下,又擔心生怕出錯。內耗在這兩種能量的碰撞下,就開始了。大佬提問,你的上司嘗試回答,講完一輪,你覺得說得不到肉,需要補充其他要點,擔心自己說得不好自不待言,甚至害怕自己說得好而不小心打了上司的臉。內耗在這沖動和收斂的矛盾下,就升級了。

分析一: 在你確認自己有紮實功底和詳細準備的前提下,且起心動念是為了事好(而非自己表現、甚至特意令上司難堪),就請暫時放下內心的矛盾恐懼,專註於事實數據和分析洞見,進行簡單清晰的闡述,就好了。若你的上司比較小氣和缺乏安全感,有個小技巧,就是第一句可以說:「正如XX(上司名字)所說、在XX闡述的基礎上」等,為你接下來的陳述觀點「買個保險」,與上司統一戰線之余,也能為自己壯膽,說得好還能順便為上司臉上貼金,皆大歡喜。

不少人還在工作時,付出了大量時間精力在精神內耗上。﹙Getty﹚

案例二:你向上司申請支持升職、加薪或培訓機會,明明覺得自己經過了足夠的考驗、付出了足夠的努力、有足夠出色的業績了,上司卻面露難色,說短期內無法達成,也給了一些模棱兩可的原因和理由。你表面接受了事實,心裏卻不悅甚至惱火,甚至覺得上司只是在PUA 你、只是在無作為地拖延。於是,精神內耗又啟動了。

分析二:記住,只要你願意開口問和要(當然要合理),就已成功了一半。無論結果是否達成、何時達成,願意為自己爭取的你,已經不同以往。在涉及公司有限資源的分配時,上司多數時候的確會有你無法接觸到和理解到的難言之隱。與其花精力猜測是否有PUA,還不如做更正向的嘗試,包括請教上司自己需要達到什麽水平和有什麽貢獻才有機會(所謂「直線救國」),以及有什麽其他更合適你當下階段的發展機會(所謂「曲線救國」)。願意聽教和學習的你,怎麽看都沒得輸。

最後,請記住,如某位激勵大師所說:Nothing has any meaning except the one you assign. (事情本無意義,意義由你決定)。你賦予負面的意義,你的經歷和心情都會變得低落消極(這是內耗的根源);你賦予正面的意義,你的註意力都集中在如何令關系變得更融洽和事情變得更好。

如何選擇,你懂的。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。