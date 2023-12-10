被剔出恒指後力壓科技股　太古升幅跑贏阿里巴巴1.4倍｜鄭昆侖

WTI原油價格已由10月19日的每桶89.4美元水平跌至71.3美元水平。說好的「去美元化」、OPEC減產等利好因素，似乎不敵其他因素（例如是替代能源的需求上升、中國製造業活動放慢）。近期跌穿17,000點的香港恒生指數（現水平16,334點），毫無疑問是很失禮的表現。過去一週，前藍籌股太古A亦因為公佈了新一輪的60億港元股份回購計劃，在過去一週股價從51.85港元上升至57.75港元（ 升幅達11.3%）。

太古A（0019）：自從在20年12月7日遭剔出恒指後, 表現一直輾壓包括阿里巴巴在內的恒指重磅股

筆者一直有跟進太古系，包括太古A。太古旗下主要資產是商業物業大地主太古地產（1972）, 太古亦持有國泰（0293）的股權。

在2020年12月7日，當時極為「迷戀」中資科技股份的恒指公司，將不是紅色資本背景的太古A剔出恒指。由當日起計,太古A的股價亦從44.85港元水平上升至57.75港元水平。

如果計入累計股息收入（包括在2023年9月4日除淨的特別息8.12港元），那麼太古A的累計總回報達64.3%。

記性不俗的讀者，應該有印象在2020年下半年當時的人氣股份包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）等等中資科技股。

極具諷刺味道的是，這些當時人氣科技股份並沒有為投資者帶來甚麼的財運。自從2020年12月7日起計，阿里巴巴的股價從258.0港元挫至最新的70.5港元水平（累計貶值72.7%）。阿里巴巴近期宣佈取消雲業務分拆上市計劃，亦同時就AI晶片的供應事宜表達了「近乎躺平」的做法。

反過來說，在2020年下半年當時遭大部份投資者視為「過氣」的太古A，期內大幅跑贏(Outperform)阿里巴巴137.0%!!!

太古A自從在20年12月7日遭剔出恒指後, 表現一直輾壓包括阿里巴巴在內的恒指重磅股。﹙資料圖片﹚

訪港旅客仍前往太古旗下的商場，反而領展（0823）旗下商場面對租戶生意緩慢的格局

除了上述的股份回購計劃以及今年大派特別股息等因素之外，太古地產旗下的商場（包括在金鐘Pacific Place （The Mall)、東涌東薈城）仍有吸引到訪港遊客的能耐。

由2023年年初至9月30日，金鐘The Mall的租戶仍錄得50.1%的營收增幅。東涌東薈城的租戶也錄得51.2%的營收增幅。

作為對比，主打公屋區（民生區）的領展（0823），旗下的香港商場在2023年4月至9月份期間僅錄得3.1%的營收增幅（其中，超市以及食品的的營收甚至倒退了4.8%）。很明顯，訪港旅客不太似會前往領展商場。至於本地居民,在週末以及假期多了前往大灣區、南韓、日本、東南亞等地消費。

除了旗下的中高檔次商場有能力吸引到訪港旅客之外，太古地產在近幾年似乎做了一些很增值的舉動，包括1）在車位市場大幅下挫之前大量拆售太古城車位、2）在2020-2021年出售港島東的辦公室大樓。

在2020年10月，太古地產出售旗下太古城中心一期全幢商廈，而買字基金公司基匯資本，平均呎價約1.6萬港元，涉資約100億元。

另外，太古地產亦於2019年出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢，作價150億港元，平均呎價達1.9萬港元。

由於2023年本港辦公室的市道很差，在九龍東以及港島東的甲級寫字樓的空置率（Vacancy Rates)水平大約為12至20%不等，因此太古地產在2019至2020年大規模出售港島東的甲級寫字樓資產，絕對是明智之舉。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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