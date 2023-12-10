濠賭股負可敵市！　六大賭牌牌主三個負資產｜刁佬

香港大部份市民的資產主要係以房地產為主，銀行借錢做按揭供樓亦係大多數，樓價下跌，息率上升，負資產人數亦都上升，樓市下跌及息口上升的趨勢似乎停唔到，睇怕未來負資產人數有升無跌。金管局公布今年第三季負資產宗數已超過1.1萬宗，係去年第四季以來嘅高位。

相隔不遠的澳門，經濟命脈繫於博彩，六大賭牌牌主係當地人嘅大主僱，疫情幾年打擊旅遊業甚深，不過疫後內地對國人的資金進出收緊，大賭客出入貴賓廳豪賭花費情景不再，六大賭牌牌主嘅收入亦無復當年勇。

投資講預期，預期未來收入澎湃，自然喺今日做定基建，投資未來。在2022年續牌限期將至前，六大賭牌牌主紛紛再次向澳門政府承諾作出投資，建設大型渡假村及高大上酒店。銀河娛樂(0027)係最早於氹仔開幕的一個，行船爭解纜，執輸行頭慘過敗家，新賭王呂志和、呂耀東父子名利雙收。及後大家見到娛銀咁成功，威尼斯人、新濠影滙等紛紛落成，呢批投資都算賺過錢，最慘係慢吞吞又路途遙遠嘅澳博﹙0880﹚，新賭場上葡京到舊年先開幕，投資嘅計算就以澳門前幾年星光燦爛的頂峰做預期，但此一時彼一時，今時今日嘅經濟環境收入就不如預期。

睇返各大博企盤數，當日能夠把握機遇嘅，現時財務狀況亦相當穩健。先由榜尾嘅朋友講起，最差嘅情況，當然係負資產之餘，仲要債主又臨門，六大博企中，美高梅中國(2282)2022年底錄得負資產31.6億元，流動比率（流動資產/流動負債）只有0.45，即係出現淨流動負債，一年內要還嘅債約93.8億元，但手上現金只有35.1億元。

跟住輪到兩間美資牌主，金沙中國(1928)及永利澳門(1128)，兩間都處負資產狀態。金沙中國及永利澳門的流動比率雖然高，但債務都唔少，前者負債比率105%，後者負債比率更高達139%！如果睇永利澳門第三季季績通告，發現佢比其他人特別，先講自己有咩債務先。不過有咩衰得過負資產之餘，管理層又唔齊心？永利嘅首席營運官兼執行董事Luvisutto, Frederic Jean-Luc 羅偉信去年底至今年9月一直沽緊永利股票，套現超過1,100萬元。

澳博控股舊年九月曾經四供一，集資約30億元，情況比同家族嘅美高梅好啲，起碼無負資產，但係流動比率同樣低於一，出現淨流動負債9.03億元。區區9億對腰纏萬貫嘅何鴻燊家族不足掛齒，借返畀公司都輕易搞掂。

至於銀娛及新濠(0200)，因為入氹仔起步早，財務管理亦保守，無負資產之餘，負債比率亦相對健康。銀娛喺過去十年澳門最風光之時，派息率一直好低，從未超過3厘，儲起唔少現金彈藥，負債比率18%，冠絕六大牌主，絕對夠佢在往後日子謀定而後動。

未到恒大級負可敵國，但六大博企都算係負可敵市，對澳門當地都係一個經濟的潛在威脅。三間負資產博企市值都有300億至1,600億不等，說明喺投資者眼中，賭牌價都值番咁上下。

即使當地曾有不少呼聲澳門經濟要轉型，不可單純依賴博彩行業，但始終經濟轉型唔係話轉就轉。中美不斷較勁下，美資公司亦都對自己的投資審慎。六大牌主中，三位負資產牌主都係美資背景，究竟說明咗啲乜？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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