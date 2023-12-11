京東股價今年挫近6成　市值蒸發4600億　劉強東發文：絕不躺平

京東（9618）今日（11日）低開2.7%報102元，距百元大關岌岌可危，年初京東股價曾高於200元，1月底更至248元，以今日價計，已挫59%。京東系同樣受壓，京東健康（6618）現跌3.2%報35.9元，京東物流（2618）現跌1.6%報9元。



當下京東公司市值約3,192億元，折合約409億美元，較年初千億美元的規模已蒸發589億美元，折合約4547億港元。相較之下，拼多多（美股：PDD）市值1,846億美元，已為京東的4.5倍。



內媒稱，已向京東核實內網發文內容。（資料圖片）

劉強東發文：「我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」

9日，京東創始人劉強東在內網發佈員工信，內媒核實屬實稱，劉強東表示，天天說客戶為先，可是工作中處處以自己為中心進行思考；經常說戰鬥只做第一，但是卻處處防守，從不想著如何主動出擊；天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

他反省稱，出現問題是其自身管理不善，但無論如何「我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」，他也表示，當下組織龐大臃腫，改變需要時間。據悉，京東有消息人士向內媒透露，京東百億補貼計劃即對標拼多多，集團內部會議中多強調「低價」信號。