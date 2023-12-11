港股疲弱致年內30家券商倒閉　業界：歷來最嚴峻

港股市場疲弱，據外電消息稱，今年已有30家本地券商倒閉，與此同時，由於新股市場呈現萎縮，並經歷2001年以來最差的一年，上市新股數目明顯大減，因此已經有一些美資大行出手裁員。有業界人士稱，這一波倒閉和裁員是其見過的最嚴重的一次，市場缺乏流動性反映機構對中港投資興趣降至新低，現在許多人認為從全球投資組合的角度來看，中國已「無關重要」。



據《彭博社》報道，今年已有 30 家本地券商倒閉。有業界人士稱，這一波倒閉和裁員是其見過的最嚴重的一次

券商：中國投資在全球組合已「無關重要」

據《彭博社》報道，港交所（0388）的數據顯示，2022年香港關閉49家券商創下歷史紀錄後，今年情況也未見好轉。香港證券業協會最新數據顯示，去年出現虧損的證券商超過72%，其中至少四分之一計劃今年縮減規模。恒生指數連跌4年，日均成交額比5年平均值跌14%，新股市場為2001年來最低迷，新股數目大減。

報道指出，在香港採取極端的疫情限制措施和北京實施《港區國安發》後，導致長期的經濟衰退和失業加劇，外界質疑香港作為亞洲頂級國際金融中心的地位。耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，券商的這一波倒閉和裁員，是其見過的最嚴重的一次，關鍵在於提高市場的流動性，但現在每個人都在掙扎，根本看不到隧道盡頭有任何曙光。

儘管市場在年初預測中國股市將在中國結束疫情限制後出現復蘇，但投資者情緒持續悲觀。 經濟困難、消費疲軟、美中關係緊張以及房地產危機，導致外國資金逃離。大華繼顯財富管理首席投資官王琪表示，流動性缺乏表明香港和中國內地的機構興趣正在下降至新低。過去兩年，全球投資者拋售了大部分香港股份，現在許多人認為從全球投資組合的角度來看，中國「無關重要」。