7萬億保障缺口危機！保監局呼籲業界關注「對」的產品

亞洲最大的保險科技盛會「Insurtech Insights Asia」日前一連兩日於香港舉行，其中一個環節不僅雲集本地保險業領軍人物，更吸引來跨國險企的國際CEO，共聚一堂暢談該行業在科技、人才、以至監管等方面的發展。會上再次提到本港「保障缺口」的問題，保監局CEO張雲正提倡賣「Right product」解困局，得到保險界龍頭呼應。



講者之一、網上保險Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝認為，要解決本港高達6.9萬億元保障缺口的問題，須由公眾著手做好保險教育，同時業界亦要加推純保障性產品。

左起：AIA友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌、Prudential保誠保險香港行政總裁林智剛、AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧以及Bowtie保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝。﹙資料圖片﹚

所謂「保障缺口」，是指當家庭的經濟支柱逝世時，其他家庭成員為維持生計所需資產與實際擁有資產之間的差額。據保監局數據，2022年香港總保費收入達5,560億元，但保監局行政總監張雲正早前出席Insurtech Insights Asia時指出，香港現時仍有6.9萬億元保障缺口，即相當於每名勞動人口190萬港元，可見普通家庭在面對生活中的意外變故，需要維持正常生活水平的能力嚴重受到威脅。張雲正直言，業界應該銷售「對」的產品（Right product）。

張雲正直言，業界應該銷售「對」的產品（Right product）。（資料圖片）

港人保障缺口近7萬億 業界籲正視

此言論得到保險界代表的「呼應」。AIA友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌在出席同一活動時亦支持這一說法，他指出，本港保險滲透率高企，但仍出現保障缺口；他隨後更明言，希望政府能給予更多誘因予保險公司去銷售保障型產品。

資料顯示，去年本港保險密度和滲透率雖然分別位居世界第一和第二，但整體保障缺口規模卻接近7萬億元。出現此「異象」，其中一個原因在於香港保險市場側重於佣金「含金量」極高投資型產品，保障型產品則受削弱。

有分析便指，部分具投資成份的保險產品，代理的佣金分成最多可達保費的五成。一名業內人士透露稱，保險從業員會因而主力推銷佣金較高的投資型產品，忽略實用性高但佣金少的保障性產品，「賣一份保險（純保障類型）出去，淨係賺幾千蚊，仲要『服侍』個客一世；所以未必個個鍾意賣純保障產品，一定要賣Investment link（具投資成份的保險產品）『搵食』。」

據Quinlan&Associates的報告指出，在2021年，香港保險業的銷售佣金達到了610億港元，該金額相當於總醫療支出的三分之一。再者，以目前本港約有11萬名保險銷售代理來計算，即平均一名代理每年佣金可達近55萬元。

Bowtie︰填補保障缺口 由公眾教育著手

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝認為網上投保將成為大勢所趨。﹙資料圖片﹚

為收窄保障缺口，又有何解決方案？網上保險Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝認為，應加強推廣純保障產品，他指出︰「大部分人對保險認知較薄弱，建議政府從公眾教育入手，提升市民對保障需要的意識。」

顏耀輝續指出，過往香港人習慣將保險事務交由代理人處理，因此對保險認知較薄弱，往往忽視產品的保障成份是否足夠，「市場上有各種各樣的保險產品，但Bowtie現時只會專注做好香港人最需要的 pure protection product（純保障產品）；這類產品不含投資成份，因此較為簡單，普通人亦能夠自行在網上投保。」事實上，據保監局研究顯示，港人對保險認知程度為中等，逾一半受訪者容易過度依賴家人或朋友的意見，以及對購買保險猶豫不決等。

另一邊廂，隨著科技發展日趨成熟，顏耀輝認為，網上保險公司除了能夠節省中介人佣金而提供更高性價比的純保障產品之餘，亦較為方便，將成為大勢所趨。「疫情之前，同事習慣出街食飯，揮手截的士；而家大多數人都鍾意叫外賣，上網叫車。既然科技支援到網上投保，我睇唔到有咩理由大家會去返以前嘅模式，正如你唔會再打電話去茶餐廳叫外賣一樣，人嘅生活只會變得愈來愈便利。」他亦透露，Bowtie的發展符合預期，創立5年期間總保障額達到700億港元，當中數據屬純保障金額。

財庫局許正宇：期望利用保險科技填補保障差距

財庫局局長許正宇表示香港保險業已成為全球最具競爭力之一（資料圖片）

出席同一活動的財庫局局長許正宇亦曾表示，香港保險業已建立穩健的生態系統，成為全球其中一個最具競爭力的保險中心。談到業界未來發展方向，許正宇表示政府正專注於促進保險科技的發展，期望利用保險科技填補保障差距。

另外，保誠保險香港行政總裁林智剛亦就科技應用的議題分享，他指出保險銷售的重點在於理解客戶需求，從而為他們提供最佳的意見，而人工智能（AI）等科技，能夠加強保險代理人的工作效率，例如能夠更快捷地搜尋客戶需要的資訊。他又提到，人工智能不會取代保險代理人，而是能被他們所用，去提高生產力。