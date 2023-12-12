李寧擬斥資最多30億元回購　刺激股價高開逾3%

李寧（2331）周一（11日）股價大瀉14.3%，今日（12日）早上發公告，宣布於未來6個月會不時於公開市場進行回購，斥資最多30億元。

受消息刺激，李寧最新報18.88元，高開3.2%。



公司指出對業務前景及長遠增長充滿信心，其認為現行股價低於其內在實際價值。董事會相信，公司現有的財務資源可讓其實施股份購回計劃，且根據該計劃購回股份將不會對集團的業務營運或現金流量狀況造成不利影響。

公司又指出，股份購回計劃將增加每股股份盈利。董事會認為股份購回計劃符合本公司及其股東的整體最佳利益。

港匯東內部寬敞。

斥資22億元購北角商廈

公司於周日宣布，斥約22億元購北角「港匯東」全幢作本港總部，消息傳出後，股價於周一挫14.3%。瑞銀發表報告，預料李寧非核心業務開支對股價產生負面影響。

李寧相關負責人於周一回應內媒《澎湃新聞》指，公司國際化戰略佈局正處於積極發展階段。李寧在香港設立總部的決策，是公司國際化進程中的一個重要里程碑。從2022年香港門店開業以來，海外拓展已提上集團業務規劃之中，並預計2024年會啟動李寧海外業務的拓展。

公司指，希望在海外通過品牌營運，建立海外消費者的品牌認知，建立海外品牌經營的模式，為未來更廣闊的海外市場拓展打下基礎，使之成為李寧集團的成長引擎之一。