宏利達成再保險交易　料釋放69億元資本　將用於回購

宏利金融（0945）宣布，與Global Atlantic達成再保險協議，將總值130億加元（約747.54億港元）舊有業務或股東資金回報率偏低的業務再保險予後者，當中包括美國部分LTC業務、美國結構性賠償安排，以及兩款日本終身壽險產品，藉此重塑業務組合。該集團基於有關交易，釋出12億加元（約69.02億港元）資本，將用於回購不多於2.8%流通股本，從而提升每股核心盈利及股東資金核心回報率。



該集團指，有關交易料於明年上半年完成。經過是次交易處理的LTC業務儲備金，佔有關業務的儲備金的14%，為歷來最大宗的歷來最大宗LTC業務再保險交易，交易有助減少LTC業務發病率的敏感度減少12%。除此以外，今次交易亦處理了美國結構性賠償安排項目以及兩款日本終身壽險產品。

交易帶動每股核心盈利增0.01加元

完成交易後，其來自LTC業務和可變年金的核心盈利貢獻，將從2017年的24% 進一步降低至11%。

該集團預計，交易可帶來9.5倍核心盈利倍數，預計可使每股核心盈利增加0.01元，每股盈利升0.07元，股東資金核心回報率提升0.13個百分點，股東資金回報率增加0.33個百分點，當中包括股票回購的影響。