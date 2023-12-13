交稅2023｜善用先買後付服務　零成本分期交稅　隨時幫你交埋稅

還想趁聖誕新年出遊，但收到「綠色炸彈」，打開稅單一刻「暈都頭埋」！ 用借稅貸交稅，但是計一計利息，分分夠去多一次短線旅行，而且低息稅貸都只適用於高額大戶，對一般打工仔來說其實並不化算。面對稅季又佳節臨近，打工仔應如何輕鬆交稅？



免息免手續費分期服務 輕鬆交稅扣稅優惠高達港幣$10,150

AlipayHK與Ant Bank共同推出的「先買後付」分期付款服務Ant Bank PayLater，不但可在本地、內地、澳門、海外的線上商店抑或實體店，享受先買後付的分期服務，免息分1期、3期、6期、12期，指定場景更高達24期*，其中1期和3期更無需手續費，相等於0成本分期。Ant Bank PayLater不但讓你輕鬆消費，現在還可以此服務分期繳費兼交稅！更分分鐘搶到高達港幣$10,150扣稅優惠，兼賺取A.Point積分，等於幫你交稅，讓你輕鬆渡過今個稅季！

最強交稅方案 交稅即賺扣稅優券

由即日起至2023年12月31日，客戶可先於AlipayHK App交稅推廣頁面免費領取HK$50的扣稅券（有效期為3日），和每天中午12時亦可於同一個頁面獲機會搶HK$5000扣稅券（有效期為24小時），只須使用經AlipayHK App繳交滿HK$10,000或以上的政府繳稅賬單即可獲扣減最多HK$5,050！

用Ant Bank PayLater交稅交稅滿HK$10,000或以上，更享長達12個月分期零息零手續費，即0成本分期交稅，同時還可享有額外交稅優惠！由即日起至12月31日使用PayLater繳稅滿HK$10,000或以上，可於2024年1月15和31日搶HK$5,000交稅款現金回贈！而繳稅淨金額達HK$ 30,000或以上，就自動獲贈HK$100 PayLater禮券，可於使用PayLater消費滿HK$ 200自動使用。而使用PayLater消費或繳稅，可賺雙倍A. Point。首次成功開通PayLater用戶，更可獲得HK$200 通用券！準備交稅的你，不要等，現在就立即開戶，賺盡優惠獎賞！

1分鐘極速開戶 1個App攪掂2個服務

Ant Bank PayLater開戶方法十分簡單，最快1分鐘即可極速開戶^！只要經 AlipayHK 內的「螞蟻銀行」小程式，即可開通Ant Bank PayLater，毋須額外下載 Ant Bank App，而且完成 AlipayHK 身份認證的用戶，可毋須再次提交身份證明文件，極度方便！

第1步：經 AlipayHK 進入「螞蟻銀行」小程式

第2步：完成申請流程

第3步：審批後確認信用額度

經AlipayHK App輕鬆交稅

只需用AlipayHK掃描稅單上的轉數快二維碼，亦可以前往「應用中心」搜索「交稅」、「繳稅」，自行輸入要繳納的金額，讓交稅更方便快捷。

第1步：打開AlipayHK App

第2步：領取扣稅券

第3步：掃瞄稅單上的Qr code

第4步：選擇Ant Bank PayLater並支付

*1期和3期免手續費，6期、12期和24期設手續費。24期僅適用於指定場景。

^1分鐘為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。毋須再次提交身份證明文件僅適用於已完成 AlipayHK 身份認證的用戶。

額滿即止，各活動受條款及細則約束。

Ant Bank PayLater為螞蟻銀行(香港)提供的信貸產品。借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）