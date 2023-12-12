大摩予滙豐及渣打增持評級　兼調高兩者目標價　重申獅王屬首選股

摩根士丹利發表報告，指出在息口將回落，以及內地經濟增長放緩，投資者對銀行股的股本回報率（ROE）的可持續性抱持懷疑態度。大摩預料美國利率將於2025年前下調2厘，屆時香港及新加坡利率亦有相若的下調幅度，因此在息口趨跌情況下，ROE會下跌，惟仍較2010年平均高出約2個百分點。



大摩進一步指出，若美國將息率降低至2.5厘，對銀行的影響會更顯著。不過目前大部份銀行的ROE仍於高位徘徊，同時逾6厘的股息率為股價帶來支持，又指出滙豐（0005）及渣打（2888）的回購行動亦有助每股盈利增長，以及有形資本回報率表現。大摩預料除卻中銀（2388）及渣打外，其他香港銀行股及新加坡銀行股的ROE均接近或高於10%。

大摩預期，未來銀行股的信貸費用將會上升，但預期整體信貸風險仍受控，因該行預期經濟會出現軟著陸，而且利率下跌會對借貸人造成支持。不過考慮到中國經濟增長低於過去標準，中港商業房地產仍有特殊風險，惟有關風險已包含在當前的預期信貸損失（ECL）的預測之中。

大摩指出若信貸質量惡化，對星展銀行衝擊最大，滙豐及渣打亦會面對一定風險，惟有關風險已反映於股價上。

大摩預期滙豐﹑渣打及大華銀行股價潛在升幅介乎25至35%，並予三者「增持」評級。由於滙豐及渣打潛在升幅相若，所以重申滙豐為首選，將目標價上調7.5%至78.4%，同時升渣打目標價3.5%牙至86.4元。大華銀行為新加坡銀行股首選，目標價降至34.7新加坡元。