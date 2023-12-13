許正宇訪越南　鼓勵當地企業利用港資本市場融資

財經事務及庫務局局長許正宇今日展開越南的訪問行程。他在胡志明市除會見主要金融機構的高層管理人員外，亦參與大型商會的聚會並闡述香港的優勢。

許正宇在香港駐新加坡經濟貿易辦事處和越南規模最大的本地商會越南工商總會合辦的商務午餐會上致詞時，從聯繫人角色、人民幣資產配置和應對氣候變化投入三方面，概述香港可提供的金融服務，藉此與越南締造更多合作機會。

許正宇表示，粵港澳大灣區是世界級城市群，擁有強大而多元的產業基礎，而香港就是聯繫越南與粵港澳大灣區的最佳地點。大灣區賦予香港無限機遇，香港可以利用自身的優勢與區內其他城市互補，為越南金融機構和企業等國際市場參與者提供一個規模龐大的綜合市場。

他續稱，香港亦具備有利條件把握「一帶一路」倡議帶來的機遇，香港能在聯繫越南金融機構和企業方面發揮重要作用，滿足「一帶一路」項目及其參與者的融資和投資需求。人民幣資產配置方面，許正宇說，香港擁有各式各樣的人民幣計價產品和服務，例如債券、股票、基金和貸款。

許正宇說，香港的人民幣債券發行額不斷增加。今年首10個月，人民幣債券的發行額達到540億美元，已經超過去年全年的360億美元。藉這市場趨勢，許正宇期待有更多越南企業和金融機構探討在香港發行人民幣計價債券。

許正宇稱，鼓勵越南利用香港資本市場為其企業融資。﹙資料圖片﹚

就香港為應對氣候變化的投入，許正宇表示香港和越南可以共同努力，實現雙方的利益。香港特別行政區政府將在未來15至20年投放約2400億港元，用於推行緩減和適應氣候變化措施。在融資方面，香港的綠色和可持續金融市場增長顯著，例如發行包括債券和貸款在內的綠色和可持續債務工具。

在越南香港商會今日舉行的聖誕晚宴上，許正宇向與會者表示，香港的股票和債券市場既具深度且成熟，風投創投、私募基金和資產管理公司的生態系統充滿活力，必定能協助越南企業在區內拓展業務。此外，香港實施「一國兩制」，並且維護法治，有助增強越南企業對香港的信心。

另外，為掌握運用科技營運的越南企業的第一手資料，許正宇與三家當地企業的高層管理人員會面。這些企業十分關注可持續發展，且業務範圍相當廣泛，由健康食品至潔淨能源，以至從事零售、金融及地產業務。許正宇鼓勵他們利用香港資本市場為其企業融資。