許正宇繼續越南訪問行程　冀兩地可加強貿易夥伴關係

財經事務及庫務局局長許正宇繼續越南的訪問行程。

越南國家證券委員會副主席Luong Hai Sinh，代表越南財政部在河內與許正宇會面，討論雙方重視的議題，包括上市制度改革、人民幣國際化、綠色和可持續金融、金融科技和培養金融業人才，並談及雙方在這些範疇的合作潛力。

許正宇在河內與越南工貿部副部長Phan Thi Thang會面時表示，越南是東南亞增長最快速的經濟體之一，人口眾多而年輕，產業多元化，希望兩地可加強貿易夥伴關係。去年越南是香港的第七大貨物貿易夥伴，貿易額達327億美元。

許正宇拜會中國駐越南大使熊波，介紹香港在《施政報告》中有關鞏固股票市場競爭力的最新舉措，包括下調股票印花稅、檢討股票買賣價差和降低市場資訊費用。他亦向熊波簡介其他鞏固香港作為國際金融中心競爭力的措施，例如強化離岸人民幣業務及深化粵港澳大灣區金融合作等。

許正宇與越南數間跨國創新科技公司的行政總裁會面，他們均有興趣在香港籌集資金。許正宇向他們表示，香港金融科技生態圈蓬勃，超過1000間金融科技公司在港營運。他又介紹香港近年推出的上市制度改革，以便利新經濟企業在港上市。

許正宇明日﹙14日﹚結束越南的訪問行程前，將與越南國家銀行副行長范青河會面。