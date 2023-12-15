格力霸氣CEO怒炒「網紅女秘書」　斥：當秘書連個文都寫不出來

內地知名企業「格力電器（Gree）」董事長兼總裁董明珠，在2021年底捧紅的90後「網紅女秘書」孟羽童，一度被稱要被培養成第二個董明珠。事隔一年多，孟羽童被發現悄然離職，引起市場猜測。惟最近董明珠在集團大學生入職儀式中，親揭這位女秘書離職原因，孟羽童當秘書連一個文（公文）都寫不出來，只想藉由格力的平台當網紅」，所以最後被開除。



有內地網民近日發布一條董明珠在格力電器2023屆大學生入職儀式中講話的影片。

有內地網民於周三（13日）發布一條影片，當中董明珠在最新「格力電器2023屆大學生入職儀式」中提到，在實習生節目看中孟羽童勤奮，才選來做秘書，希望對方能有成長，可在工作中不盡人意，且只想著用格力平台自己當網紅，在公司中產生了不好的影響。

董明珠續指，「當秘書連一個文都寫不出來，我不知道是什麼秘書，而借助我們平台成為一個網紅，已經在公司起了不好的作用，所以我把她開除出去了。」她又稱，「我覺得這跟行屍走肉沒什麼差別，有錢又怎麼樣？錢是一定要，但不是我們的夢想的追求，而是我們奮鬥的結果。」

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事實上，今年初，已有格力員工透露，孟羽童很少在辦公室現身，經常無故曠工，工作時間對接時找不到人。在月末部門公示的考勤表格中，可見其考勤異常率80%以上。時至今年5月10日，格力電器相關人士表示，孟羽童已經離開格力電器，不在公司任職，並指此屬正常的人員流動，沒有透露其離職具體原因。