滙豐香港社區夥伴計劃料13.7萬人受惠　社區節設6米高禮物盒裝置

「滙豐香港社區夥伴計劃」的旗艦活動「滙豐香港社區節」，今天﹙17日﹚在中環遮打道行人專用區舉行，吸引接近8000人參與。

今年「滙豐香港社區夥伴計劃」共30個項目獲選，來自全港18區，估計超過13.7萬人受惠。滙豐銀行慈善基金今天在滙豐總行大廈舉行的典禮中嘉許優秀的項目。

滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，「滙豐香港社區夥伴計劃」自2012年推出以來，合共超過700萬人受惠。計劃成功建立一個集中支持本地社福機構的強大網絡，並鼓勵中學生運用創意應對社區的需要。能夠透過這項計劃及其他滙豐支持的項目連繫社會各界推動多元共融。

今年獲選的30個項目當中，40%旨在推廣跨代共融，加強長者與青年的連繫；另有40%的項目針對青年人發展，包括職涯規劃，以及提升精神健康。

多年來，滙豐銀行慈善基金於「滙豐香港社區夥伴計劃」合共投入2.7億元，支持超過1400個項目、逾240家社福機構參與。

今年社區節以「禮澤香港」為主題，期望趁著聖誕節分享歡樂。滙豐特意打造6米高的巨型禮物盒裝置「滙盒」，透過360度沉浸式體驗展覽，讓公眾感受「滙豐香港社區夥伴計劃」舉辦12年以來，與各社區夥伴合作，在全港各區推出多個項目，如何實踐「攜手滙聚社區力量」的願景。