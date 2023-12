普拉達(Prada,1913)收購目前租用﹑位於美國紐約第五大道的店舖,作價4.25億美元(約33.15億元)。



普拉達從1997年起租用該位於第五大道的物業。建築類型屬混合用途(零售空間及辦公室),土地面積5,000平方呎,總建築面積為7.88萬平方呎,可出租面積為6.85萬平方呎。

該公司董事會認為,該物業的位置具備高戰略價值,其特點是日益稀缺且具有長期潛力;此外,該物業鄰近地區近期有大量投資湧入,進一步提升了住宅、酒店及零售的吸引力;董事會亦認為,該物業為獲得長期重要戰略位置的良機。目前擬將該物業留作自用。

A visitor looks at creations by Prada that are displayed at the Pradasphere II, a public exhibition by the brand, during a preview event in Shanghai, China December 6, 2023. REUTERS/Casey Hall