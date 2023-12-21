阿里及美團力撐　港股低開高收　車股入後波蔚來瀉近9%

美國股市於周三（20日）全面下跌，三大指數均錄得逾1%，道指收市報37082點，跌475點或1.3%，納指及標普指數均跌約1.5%。亞太區股市今日（21日）早段均隨美股下跌，日股跌近500點或1.4%，韓股跌15點或0.6%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣均貶值。商品市場方面，紐約期油及期金價格均下跌。



【16:24】

港股今日低開高收，縱使曾一度失守10天平均線（16470點），迅速收復之餘，跌幅持續收窄，更倒升收市。不過交投相當淡靜，全日成交額不足700億元。

恒指收市報16621點，升7點，國指升7點，報5619點，科指跌16點，報3710點，成交額約為696億元。

科技股走勢個別，阿里（9988）升1.1%，美團（3690）升1.1%，騰訊（0700）跌0.5%，小米（1810）跌1%。

汽車股普遍下挫，理想汽車（2015）跌4.9%，蔚來（9866）跌8.6%，小鵬（9866）跌3.5%，零跑（9863）跌2%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，港交所（0388）升不足0.1%，友邦（1299）跌1.6%。

消費股方面，李寧（2331）升3%。

【15:18】

內地股市高收，上證收市報2918點，升16點，深成收市報9257點，升98點，滬深300指數收市報3330點，升33點，創業板指數收市報1832點，升29點。

港股方面，恒指最新報16632點，升18點，國指升11點，報5624點，科指跌7點，報3719點。

【13:56】

港股在午後一度轉跌為升，最新報16596點，跌17點，國指升1點，報5614點，科指跌17點，報3709點。

翰森製藥（3692）瀉11.2%，為目前跌幅最大藍籌股。

新奧能源（2688）升4.2%，信義光能（0968）升3.6%。

【12:24】

港股半日低收，今早一度跌穿16500點。恒指中午收市報16573點，跌40點，國指跌13點，報5599點，科指跌28點，報3697點，成交額為362億元。

醫藥股表現受壓，翰森醫藥（3692）瀉9%，中生製藥（1177）跌1.9%，石藥（1093）跌1%。

科技股方面，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）跌0.9%，美團（3690）升1.5%，小米（1810）跌1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌0.2%，友邦（1299）跌1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌3.8%，蔚來（9866）跌8%，小鵬（9866）跌2.8%。

【11:06】

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報16580點，跌33點，國指跌7點，5604點，科指跌24點，報3701點。

翰森製藥（3692）瀉7.8%，美團（3690）倒升，最新報80.4元，升2%。

【10:01】

港股最新報16480點，跌132點，國指跌46點，報5565點，科指跌51點，報3675點。

蔚來（9866）挫9%，最新報62.2元。

醫藥股方面，翰森製藥（3692）跌8.6%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）跌4.6%。

【09:48】

港股今早曾低見16444點，即跌穿10天平均線（16454點），其後跌幅收窄兼收復10天平均線，恒指最新報16498點，跌115點，國指跌42點，報5570點，科指跌46點，報3680點。

【09:25】

恒指險守10天線（16454點），最新報16455點，低開158點，國指最新報5556點，低開55點，科指最新報3679點，低開47點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）低開1.6%，美團（3690）低開2.7%，小米（1810）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.1%，港交所（0388）低開1.2%，友邦（1299）低開0.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開1.4%，龍湖（0960）低開0.8%，中海外（0688）平開。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開0.9%，雅生活（3319）平開。