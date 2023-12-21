富豪酒店與四海夥沙特　合作酒店開發和管理　投資額料達390億

沙特阿拉伯投資部（MISA）、富豪酒店（0078）及四海國際（0120）簽署諒解備忘錄，成為戰略合作夥伴，共同合作酒店開發和管理項目。



富豪酒店和四海國際將評估透過不同形式的投資平台的機會和可能性，其中包括合營企業、投資基金或在沙特或香港的上市公司。

MISA協助集團引入中東投資者

備忘錄將以富豪酒店旗下的「富薈」品牌進行收購、擁有、開發和管理酒店、服務式公寓和創新中心，圍繞i club和機場酒店等項目，而MISA協助集團引入中東投資者。

沙特阿拉伯投資部副部長Saleh AI-Khabti表示，沙特去年有逾1,800萬人次入境旅遊，超過其他阿拉伯國家，並預計未來10年內保持每年約11%增長率。

目標2035年開設100間i club酒店

富豪酒店副主席兼董事總經理羅寶文表示，初步估計，今次與MISA合作的投資規模約50億美元（折合約390億港元），期待與一眾公私投資者發展合作機會。目標到2035年全球各地包括中東、日本及東南亞等地開設100間i club酒店，其中計劃50間設於中東。

四海國際副主席兼董事總經理羅俊圖表示，將建立一個資產管理平台，用於收購和開發「富薈酒店」和創新中心網絡，使四海國際成為有關投資平台的上市載體，不排除透過發股、基金或注入集團同系列資產等融資方式。

羅俊圖又指，沙特地價及建築成本低，加上品牌發展傾向自動化，預計是次項目回報較高。