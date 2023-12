大好友噩夢　美國經濟學家預告明年資產泡沫爆破　股樓虛幣均暴跌

2023年臨近完結,中港股市表現未如理想,但美股等環球股市均有不錯表現。展望新一年,不少投資者均期望美國減息等因素,利好投資市場。不過,美國著名經濟學家Harry Dent卻警告,2024 年將是有史以來遇到的最嚴重的單一崩盤年(the biggest single crash year we'll see in our lifetimes),股票、住房、加密貨幣和其他資產存在巨大泡沫,即將破裂,其後果將是災難性的。



Harry Dent預計,標普 500 指數可能會暴跌 80% 以上,至金融危機以來最低,美國平均房價可能會下跌一半,加密貨幣可能會暴跌 90% 以上。(AustralianPropertyInvestorMagazine)

美股將暴跌80%以上

Harry Dent是 HS Dent 投資管理公司創辦人,曾因1980年代末期力排眾議預言日本衰落而成名。他日前接受《FOX News》訪問時預計,接下來泡沫破裂的崩盤,標普500指數可能會暴跌80%以上,至金融危機以來最低,美國平均房價可能會下跌一半,加密貨幣可能會暴跌90%以上。

對於市場預計美國聯儲局明年將三次降息, Dent認為,美國經濟「沒有機會」實現軟著陸,預期隨着聯準局加息的全面影響浮現,未來一年將出現嚴重的經濟陣痛。

美國經濟不會實現軟著陸

標普500指數去年大幅下跌,但今年已反彈近25%,接近歷史高點。 近幾個月來,房價也飆升至歷史新高,而比特幣和其他加密貨幣的價值今年也增加了一倍以上。Dent表示,近年來政府過度支出,造成了資產價格的「一切泡沫」,他確信這種泡沫將會破裂,將不會是一次單純的修正。

他指出,這一泡沫實際上是在2021年末新冠疫情最嚴重之後開始的,第一個跡象出現在 2022年,當時納斯達克指數下跌了38%。 他預料到明年5月份,將會有更明顯的跡象表明末日即將來臨。不過,如果他們在接下來的六個月到一年內退出市場,將避免巨大的損失,並能夠以極其便宜的價格回購並獲得豐厚的回報。

Dent表示,這次崩盤後,可能會讓當局在未來的預算赤字和人為抬高資產價格問題上三思而行。而如此一來,當局將獲重要的教訓,並且有機會他這輩子都不會再看到泡沫了。