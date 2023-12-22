金管局稱首3季零售銀行稅前經營溢利增89%　特定貸款比率1.61%

金管局刊發最新《香港金融管理局季報》指出在今年首3季，零售銀行整體除稅前經營溢利按季增加88.8%，盈利改善主要是由於淨利息收增加，以及持有作交易的投資收入與來自外匯和衍生工具業務的收入均錄得增長，但部份升幅被貸款減值撥備增加抵消。



金管局又指出，在加息環境下，零售銀行淨息差今年首3季擴闊至1.68厘，去年同期為1.17厘。

銀行業貸款總額在今年第三季減少2.2%，其中在香港使用的貸款、在香港境外使用的貸款及貿易融資，分別下跌1.9%、2.8%及2.9%。中國內地相關貸款亦在同期減少2.2%。銀行業存款保持穩定，存款總額在今年第三季增加2.1%，其中美元存款增加4.5%，港元存款則減少0.1%。整體貸存比率由上一季的68%下跌至今年第三季的65.2%。

銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的1.5%，上升至今年第三季末的1.61%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率，亦由2.41%上升至2.68%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.26%微升至0.28%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.07%。

當局又指出，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性緩衝均十分充裕。儘管特定分類貸款比率在今年第三季有所上升，但銀行體系的資產質素維持健康。