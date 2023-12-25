研究看淡美商業物業　料貸款違約率逾10%　銀行業臨千億美元損失

美國商業物業市道前景遭到大學研究員看淡，認為有機會出現自2008年以來最嚴重的跌市，更有可能導致當地銀行業錄得1,600億美元損失。



南加州大學﹑哥倫比亞大學﹑史丹福大學及西北大學研究員，發表一份名為《貨幣緊縮﹑商業房地產困境和美國銀行脆弱性》論文，審視聯儲局自2022年以來的激進加息步伐。

論文預料受到加息及遙距工作等導致樓價下跌，又研究預測貸款餘額中的14%，及對辦公室物業貸款的44%處於負資產狀況。同時預期在所有商業物業貸款中，有10%至20%可能會出現違約，明言這預測屬金融危機期間的低端，或可導致銀行業有機會損失1,600億美元損失。

圖為2023年3月10日美國三藩市一個矽谷銀行（SVB）的標誌出現在玻璃上。（Reuters）

預料違約率可處於大蕭條時期

論文亦指出若利率持續高企且樓價無法恢復，違約率甚至有機會超出大蕭條時代。

其他專家亦就商業物業市場面臨壓力而發出警告，因為在未來數年該行業到期的債務共1.5萬億美元。而銀行可能出現損失的前景，或有可能引致銀行業面臨插擠提的風險，情況就如今年初矽谷銀行（SVB）及其他貸款機構面臨的情況。

研究人員又預料若有一半未投保的存戶清走帳戶，與商業樓市相關的損失或可能導致31至67家小型地區銀行資不抵債，另有340家銀行則可能受到利率上揚造成的損失而破產。