Zero Finance全力協助打擊網絡詐騙 提供安全可靠貸款和支付服務

近年，香港的網絡詐騙層出不窮，而且案件數量增幅驚人，零在金融香港有限公司(「Zero Finance」)致力保障客戶的網絡安全，近日就網絡安全及科技罪案調查科於2023年6月發起代號為「SMASHSCAM」的反詐騙行動提供調查協助，為這次行動的成功做出了重大貢獻。



Zero Finance與香港警方攜手合作打擊罪案，全力協助香港警方偵破科技罪案。於2022 年 9 月至 2023 年 7 月期間，其中一個詐欺集團利用人工智能提出 90 筆貸款及 54 份銀行開戶申請，最終批出了20 萬元的貸款。Zero Finance提供了針對該集團提出的可疑貸款申請的關鍵情報，使香港警方能夠迅速識別該集團的核心集團成員並成功破案。

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科 於2023年11月24日與Zero Finance集團風險控制團隊進行了針對案情的深入交流，並對零在金融的自研風控管理系統進行了肯定，更獲香港警方現場頒發感謝狀及讚揚Zero Finance的協助，對於保護客戶的網絡安全不遺餘力。

Zero Finance十分重視客戶的私隱和網絡安全，為了提高大眾對網絡騙案的意識及警覺性，除了提升平台的網絡安全之外，更向客戶發放慎防網絡詐騙的短訊提示，呼籲客戶提高警覺，盡力防止罪案發生，保障客戶免受不必要的損失。未來Zero Finance將會繼續提升金融科技技術，與同行一起共同提升香港網絡安全與科技進步，共建一個更加安全及可靠的金融科技環境，打造香港成為環球金融科技樞紐。

X Wallet高精準的A.I.系統打擊欺詐

Zero Finance旗下產品X Wallet為全港首個人工智能(「A.I.」)審批貸款的手機應用程式，X Wallet採用自主研發A.I.和風險控制技術，藉其領先市場的A.I.科技優勢，只需掃瞄香港身份證及進行人臉識別，依靠高精準的面部識別技術，便可區分臉容真偽，做到真正零人手審批，5秒內即刻知道審批結果，而且是24/7 FPS即時自動過數，消除了與傳統借貸申請相關的耗時的文書工作和流程，為用戶提供簡化、無壓力的借貸體驗，使他們能夠以私隱、快捷、安全地方式獲取資金。

X Pay加強支付驗證，防範詐騙罪犯

此外，Zero Finance於今年6月初首推全新「先買後付」功能X Pay，為本地消費者提供創新的購物體驗。 「先買後付」消費模式在後疫情時代日趨普及，消費者自由選擇綁定不同的信用卡/扣賬卡後，透過X Pay在合作商戶消費可分3期免息付款。X Pay的智慧風控系統採用安全驗證措施「動態3D 認證」，要求客戶在網上購物以扣帳卡或信用卡付款時進行額外認證步驟，不單止提高交易成功率，更確保只接收來自合法客戶的銀行卡付款，以確保提升安全和嚴格認證，客戶可以安心及即時買到心頭好和所需商品，感受安全的網上購物體驗。

Zero Finance 不斷進化的自研金融科技

多年以來，Zero Finance一直不遺餘力地投入推動金融科技的邊界，並在自主研發多個A.I.模型方面取得重要突破，透過對客戶各類資訊進行即時分析與計算，我們不斷提昇在業界的技術實力。我們的A.I.模型能夠精準識別高風險群體，實現及時的人工干預，有效發現潛在的詐欺風險。此外，我們自主研發的決策引擎能夠快速且靈活地處理各種狀況，以最大程度地保障顧客體驗與風險防範。這些技術的廣泛應用使得Zero Finance得以為客戶提供高效快速的服務，並在業界扮演領先的角色。

零在金融香港有限公司

零在金融香港有限公司(「Zero Finance」)一直致力於提升A.I.和機器學習的算法能力，緊貼市場需求，根據用戶和商家的需求打造符合本港市場的金融科技解決方案，致力於為客戶提供最佳體驗的同時確保客戶個人信息和資產安全。有關Zero Finance的詳情，請瀏覽 https://www.zerofinance.hk/zh。

Zero Finance集團反欺詐團隊與香港警務處網絡安全及科技罪案調查科 就網絡科技罪案進行深入交流。

Zero Finance集團反欺詐團隊成功協助香港警方偵破網絡科技罪案，並獲發頒發感謝狀。

（資料及相片由客戶提供）