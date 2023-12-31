提問能力　決定你人生的質量｜知薇

佛說：「一切眾生無始來，種種顛倒」。經歷成長讀書工作種種，發現的確眾生顛倒。在傳統的家庭裏，父母教育孩子聽話聽教、禮貌謙恭；在傳統的學校裏，老師教學生死記硬背標準答案；在傳統的職場裏，上司教下屬低頭做人、勤懇工作。

若真的照單全收、聽話照做，孩子就綁手綁腳、失去活力，學生就循規蹈矩、缺乏思辨，員工就縮手縮腳、沒有創意，只因一切都顛倒了。

其實，一個人提問能力的好壞，決定了人生質量的高低。何解？

1.愛提問題的孩子，代表腦回路越發達、智商更高。他們不只是被動接受長輩的指教，而是會思考為何傳統成為傳統，甚至是否有其他更優化的方式。當然，這些孩子的父母會比較辛苦和心累，若能欣賞和保護孩子的獨特性，而非打壓和打擊孩子令其服從，那就為世界保留了充滿創造力的種子。

2.同樣的，這些愛提問的孩子，在學校裏，也更有獨立思考和思辨的能力。問題是，這些學生，往往提出令老師都答不了的問題，或是為求知而挑戰師長權威，而不受傳統學校和老師的待見，甚至被分類入「問題學生」嚴加管理。在這種對比和壓力下，一部分學生會屈從就範，另一部分學生會繼續堅持真我。好的老師，知道能提出好問題的學生，學習和思考得才夠深，他們能慧眼識英，給這些學生繼續進步得空間。於是，能擺脫桎梏、開拓思維的這批學生，繼續迎風向前行。

3.獨立思考、特立獨行的員工，面對權威不容挑戰、或是想守住份工到退休的上司，往往被反感、不受器重、甚至被穿小鞋，恐怕會長年郁郁不得志。幸運的一部分人，若遇到欣賞自己「初生牛犢不怕虎」勁頭的伯樂，就能備受青睞和提攜，如魚得水地得以發展和發揮，為公司或企業甚至行業，帶來新的創意、理念、產品或服務，造福人群和世界。

4.最後，提問，其實不止代表提出疑問，更代表提出要求。會提要求的人，人生質量也更好。中國有句古話叫「張嘴三分利、不給也夠本」，意思就是做人要敢提要求和會提要求。知薇發現，當你願意張口提出要求時，首先，對方往往是意想不到的樂意配合——這或許是人性使然，多數人都願意做好人；其次，對方即便無法完全滿足你的要求，卻會多多少少給一些反饋或給予，盡量接近你的要求——這或許也是人性，沒有人想心懷愧疚；最妙的是，一旦對方幫你一次，哪怕事情再微不足道，從此對方都樂於見到你成功——這必然是人性，人都有自證明智的需要。

今天是2023年的最後一天，知微在此，祝各位讀者朋友新年快樂，2024心想事成，健康幸福！再次感謝大家對知薇的專欄和新書《見「薇」知著》的支持！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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