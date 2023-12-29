京東「二選一」壟斷案勝訴　阿里被判賠償10億人幣

今日（29日）北京市高級人民法院，對京東（9618）訴浙江天貓網絡有限公司、浙江天貓技術有限公司、阿里巴巴（9988）集團控股有限公司「二選一」案做出一審判決，認定其濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償10億元人幣。



京東通過微信公眾號發文稱，感謝法院的公正判決，此次判決不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的一次公正裁決，更稱這是以法治維護市場公平競爭秩序的「標誌性時刻」，亦將是「中國反壟斷法治進程中濃墨重彩的一筆」。據悉從2017年起，京東即為反抗「二選一」壟斷發起訴訟。

阿里最新對內媒回應京東一審勝訴結果，稱尊重法院的判決結果。（資料圖片）

阿里回應內媒：尊重法院的判決結果

所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時，需要同時放棄與特定對手合作，目的是為了排擠競爭對手。內地監管部門曾因此向阿里，開出過逾180億元人幣的天價罰單。

阿里最新對內媒《界面新聞》回應稱，「我們尊重法院的判決結果」。

在2023年港股最後一個交易日，京東全日微跌0.09%，報112.5元，全日成交額8.13億元；阿里全日收跌0.33%，報75.6元，全日成交額19.89億元。