中國12月製造業PMI跌至49　國統局︰外部環境複雜性、嚴峻性上升

國家統計局公布，12月份，中國製造業採購經理指數(PMI)降至49，比上月下降0.4個百分點，遜於市場預期的49.6，意味製造業景氣水平有所回落。

從企業規模看，大型企業PMI為50，比上月下降0.5個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7和47.3，比上月下降0.1和0.5個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為50.2，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產延續擴張。新訂單指數為48.7，比上月下降0.7個百分點，表明製造業市場需求有所下降。

原材料庫存指數為47.7，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.9，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。

供應商配送時間指數為50.3，與上月持平，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，從全球範圍看，今年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。