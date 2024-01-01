新地︰旗下15大商場除夕元旦生意及人流按年升20%

新鴻基地產(0016)15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場等，除夕元旦假期生意及人流按年升20%。

新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，政府安排歷年最大規模的香港跨年維港煙花，為旅客製造訪港誘因，亦對零售及餐飲業帶來進一步支持。今年大除夕元旦連周末，不少市民出外開心迎接新一年的來臨，令節日氣氛更熾熱。

她又稱，除夕連元旦假期3天(12月30日至1月1日)，新地15大商場生意及人流較去年同期升20%。 當中以餐飲、衣服等表現最為理想。不少餐廳的除夕夜訂位一早爆滿，當晚平均做2輪生意，除夕日生意升幅超過1成；天氣驟然回暖，商家又推出不少優惠，令時裝生意按年升兩成。

馮續稱，總結2023年，去年初疫後通關，大型旅遊及企業活動回歸，交通運輸的載客量逐步恢復，新地15大商場全年人流及營業額按年增至少兩成。展望2024年，樂見政府繼續推動大型國際活動，而商場亦將不斷創新，預期明年消費市場將穩步回暖。

上述15大商場還包括新翠商場、新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈、本舍、銅鑼灣wwwtc mall及尖沙咀新太陽廣場。