港股2024年首日紅盤低收　全日跌258點　車股及消費股齊捱沽

港股連跌4年，並且大幅跑輸美股及日股等主要市場。新一年能否否極泰來，跑贏美股等市場，為市場人士關注焦點之一。



【16:24】

港股於2024年首個交易日紅盤低收，更一度跌逾300點，其中內房及消費股表現疲弱，潤啤（0291）瀉8.3%。

恒指收市報16788點，跌258點，國指跌95點，報5672點，科指最新報3714點，跌49點，成交額為766億元。

消費股表現疲弱，青島啤（0168）及百威（1876）跌4.2%，海底撈（6862）跌3.8%，李寧（2331）跌5.8%，安踏（2020）跌3.1%。

內房股下挫，龍湖（0960）瀉7%，碧桂園（2007）跌1.3%，雅居樂（3383）跌4.7%，恒大（3333）跌5.1%，潤地（1109）跌5.4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.4%，恒大物業（6666）跌1%，雅生活（3319）跌3.9%，華潤萬象（1209）跌3.2%。

汽車股低收，理想汽車（2015）跌5.2%，小鵬（9868）跌0.5%，蔚來（9866）跌6.3%，零跑（9863）跌4.8%，比亞迪（1211）跌2.3%。

金融股方面，港交所（0388）跌2.1%，友邦（1299）跌3.5%，滙豐（0005）跌不足0.1%。

【15:04】

內地股市低收，上證收市報2962點，跌12點，深成收市報9401點，跌123點，滬深300指數收市報3386點，跌44點，創業板指數收市報1855點，跌35點。

港股方面，恒指最新報16733點，跌314點，國指跌112點，報5655點，科指跌62點，報3702點。

【13:48】

港股跌幅在午後維持逾200點，恒指最新報16780點，跌267點，國指跌95點，報5672點，科指跌50點，報3713點。

潤啤（0291）跌8.3%，信義光能（0968）跌6.1%。李寧（2331）﹑龍湖（0960）及潤地（1109）等6隻藍籌股，跌幅達5%或以上。

【12:30】

港股半日跌246點，報16800點，國指跌92點，報5676點，科指跌46點，報3718點，成交額約為430億元。

內需及消費股下跌，李寧（2331）跌5.5%，海底撈（6862）跌2.1%，潤啤（0291）挫7.2%。

汽車股亦下挫，理想汽車（2015）挫6.1%，蔚來（9866）挫6.3%，比亞迪（1211）跌2.3%，小鵬（9868）逆市升0.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，美團（3690）跌2.4%，騰訊（0700）升1.2%，小米（1810）升1.4%，網易（9999）飆半成。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，友邦（1299）跌2.7%，港交所（0388）跌2.1%。

【10:40】

港股跌幅進一步擴大，更一度跌穿16800點，恒指最新報16805點，跌241點，國指跌83點，報5684點，科指跌39點，報3725點。

潤啤（0291）挫5.8%，理想汽車（2015）跌5.4%。

潤地（1109）及藥明康德（2359）等4隻藍籌股跌幅逾4%。

【09:36】

港股升勢在早段一筆勾銷之餘，更轉跌。恒指最新報16977點，跌69點，國指最新報5750點，跌17點，科指升13點，報3777點。

聯想（0992）跌3.7%，信義光能（0968）跌2%。

【09:25】

今日（2日）為2024年首個交易日，港股紅盤高開。恒指最新報17135點，高開87點，國指高開36點，最新報5805點，科指最新報3803點，高開39點。

科技股今早表現理想，騰訊（0700）最新報300元，高開2.2%，阿里（0700）高開0.7%，美團（3690）高開1%，小米（1810）平開，網易（9999）高開4.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.1%，蔚來（9866）低開1.2%，小鵬（9868）高開4.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）高0.1開%。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.1%，去年累瀉近7成的李寧（2331），今早高開0.5%。