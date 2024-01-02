滙業財經區宗傑料港經濟加速復常　零售及旅遊業進一步增長

滙業財經集團主席區宗傑今日（1月2日）發表新年獻辭，表示隨著香港經濟和社會加速復常，營商氣氛有所好轉，企業重拾投資信心，令本地就業市場持續改善，市民消費開支維持強勁，以及訪港旅遊業加速回暖，擔當著香港經濟復甦兩大引擎的零售業和旅遊相關行業將進一步增長。

區宗傑指出，香港出口貿易暫未見起色，除了與全球經濟增長放緩、內地經濟復甦疲弱，以及香港失去了作為獨立關稅區的優惠等有關外，亦揭示香港作為內地進出口貿易中轉港角色已漸被替代。也有媒體因應近年社會宏觀環境的種種轉變，把香港的全球金融中心排名由第三位降至第六位，位於上海、新加坡、東京之後，甚至將香港戲謔為「金融中心遺址」。因此，香港國際金融中心的地位必須設法加以鞏固。

至於內地，區宗傑認為，今年經濟發展將面對不少挑戰和風險，增速有下行壓力，除房地產泡沫爆破，引發住房銷售滑坡外，還引致地方政府集資困難，面對巨大的違約風險；再者還出現資金流失，當中包括本土資金外流，以及部分外資撤離，令就業前景黯淡。而美國總統大選，預計也會向中國發起激烈的貿易戰，限制重要物資進出口，進一步打擊我國綜合國力的提升。

區宗傑認為，內地今年經濟發展將面對不少挑戰和風險，增速有下行壓力。﹙資料圖片﹚

五大因素 決定澳門博彩業龍頭地位

另一方面，區宗傑認為，基於以下五方面的因素，在未來五至十年內，澳門博彩業的龍頭地位能否仍然穩得住腳。其一，中央政府是否長期開緑燈給澳門，作為中國唯一合法經營博彩業的地方；其二，隨著內地逐步實行數字人民幣，預料大款的博彩客戶將會大幅減少；其三，倘若港元和澳門元在明年逐步實行貨幣數字化，則豪賭的風氣將會漸漸消失；其四，鄰近地區的新賭場正在興起，例如日本、菲律賓和泰國，競爭越來越激烈；最後，國際對洗黑錢的監管越趨嚴格，貴賓廳業務將逐漸褪色。

區宗傑表示，為配合澳門發展金融輔助中心和新興產業，建議加快澳門會計行業的強大和興盛。為此，建議取消估稅制度，規定任何企業，只要其營業額超過200萬澳門元，都需要經由註册會計師行進行報稅，這樣當可迅速帶動會計行業的發展；建議特區政府也開放一些受牌照管制的事業，給與海內外有牌照的專業人士前來澳門發展，藉此，加快澳門人才培訓，增強澳門社會的商業基礎。同時，也建議從速對商法典進行改革，向普通法過渡。否則澳門難以發展成為國際都會。