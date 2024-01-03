機管局發行40億元港元債券　年期3.5年　年息率3.83厘

香港機場管理局首次公開發行港元債券，成功定價40億元3.5年期公開債券。瑞銀為今次機管局發債的聯席全球協調人。



瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，今次發行反應熱烈，最終指導價發布前已接獲近140億元訂單。

李鎮國進一步指出，新發行的3.5年期債券最終定價為3.83厘，成本較低，同時與港元掉期利率基準相比利差較小。機管局再次成功發行債券，反映其擁有各種市場和融資渠道的能力，從而為其目標融資規模提供最具競爭力的定價，而投資者分布多元化，央行、銀行司庫、資產管理公司、企業、私人銀行等各類投資者都表現出良好的認購興趣。

今次機管局發債是自2021年5月以來，非金融機構發行人首次公開港元債券發行，也屬非金融機構發行人有史以來規模最大的公開港元債券發行。

機管局最新發行年期為3.5年﹑規模為40億元的債券。（黃浩謙攝）

渣打期望機管局發債可發揮牽頭作用

至於聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商之一的渣打，該行大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示：「渣打銀行十分榮幸連續五年協助機管局透過公開發行債券融資，以支援其各項發展大計。此次具有里程碑意義的港元票據發行得到國際投資者熱烈追捧，超額認購率達2.75倍，顯示國際巿場對機管局及其營商前景，以至對港元及港元資本巿場均充滿信心。這進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，並對香港政府致力發展本地債券巿場的宏願作出貢獻。我們期望機管局今次的成功發行可彰顯港元債券巿場的深度，發揮牽頭作用鼓勵更多發行人公開發行港元債券。」