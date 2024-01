據內媒《晚點 LatePost》引述消息人士指出,拼多多旗下的社區團購業務「多多買菜」,近日已叫停本地生活到店業務,又指出項目重啟時間待定。



去年12月,市傳多多買菜已啟動本地生活到店業務的招商工作,涉及餐飲、酒店、景點門票和電影票等範疇。報道指出,該業務原計劃於今年農曆新年後在全國推出。但2023年最後一周有部分地區的招商人員接到指令稱該項目已暫停。拼多多官方表示「本地生活業務已完全停掉」。

報道引述知情人士指出,拼多多先前計劃用3個月的虧損衝擊美團主業,最好的情況就是美團礙於壓力收縮甚至放棄美團優選業務。可是實際上這個戰略級項目並不能讓管理階層滿意。他們指,多多買菜消耗了大量內部資源,最終面對的是一個低單價、低毛利的生意,在這種情況下即使多多買菜成為行業第一也未能實現整體盈利。

拼多多: The logo of Chinese e-commerce platform Pinduoduo Inc. is displayed next to a mobile phone, in this illustration picture taken March 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo