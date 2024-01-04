瑞銀指2024年倘內房「穩不住」　中國GDP增長恐下試3%

瑞銀料2024年中國GDP增長4.4%，較市場普遍預測的5%為低。瑞銀高級中國經濟學家張寧表示，2024年中國經濟最大的風險仍是內房問題，如若內房「穩不住」，如銷售投資、樓價低迷情形遜於今年，則不排除GDP增長落至4%以下，甚至下探3%，實是「牽一發而動全身」。



而針對投資市場，瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃指出，對互聯網板塊看高一線，預測板塊今年盈利23%。惟有銀行、基建等防守性板塊遭看淡，瑞銀預測其2024年盈利應僅有5%左右。



瑞銀表示，2024年中國經濟最大的風險仍是內房問題。（陳葦慈攝）

未見「內行救內房」強烈意願 最可能三招救市

張寧回應《香港01》時指出，儘管「內行救內房」的市場憂慮從未消除，但暫時並未看到政府以「超常規」規模，以銀行體系承接內房壞賬，而官方亦未見透露強烈的政策意願，坦言「畢竟這個壞賬的規模非常大」。

他表示，如果真的走到需要內銀來承接這種損失的一步，「相信是不可承受的」。而且，內銀板塊中各行與內房關聯賬目不一，張寧相信，內銀板塊內部也會「分化跑出」，不排除增加不良貸款額外撥備的可能。

面對內房當下的困境，張寧表示，官方最有可能以三招救市，即從需求端、供給端、開發商融資端分別著手，改善現金流的流動性困境。他預測內房跌幅應收窄，在底部企穩，官方或將通過城中村改造、保障房建設等政策手段，挽回跌幅。而從內房板塊的投資市場視角，連沛堃亦稱對內房雖不算樂觀，但不似2023年悲觀。目前內房板塊估值較低，環比數據也存改善。

瑞銀評對內房並不樂觀，但也絕不似去年悲觀。（資料圖片）

疫後「疤痕效應」需時 CPI將返0.8%

反思2023年經濟低迷，除卻內房兩度探底，張寧指出，另一大主要原因即是疫後消費反彈，未有「氣勢如虹」，料應是疫情衝擊後長期的「疤痕效應」（Scarring Effect），故需從國民收入、消費信心、財富效應、外部支持等多管齊下，挽回消費信心。他表示，近年內地居民收入增長約於4%至6%區間，較此前約9%的增速仍有回暖空間，料提振信心有望。

因此，針對居民消費物價指數（CPI），瑞銀料將恢復至0.8%，低於此前1.2%的預測。但伴隨豬肉價格，石油價格的週期性復甦，料將同步利好內地消費，有望從通縮脫困。

張寧指出，2023年經濟低迷的一大原因，是疫後消費反彈未有「氣勢如虹」。（陳葦慈攝）

人幣兌美元年底可期「7算」

針對人民幣的宏觀預計，瑞銀料今年初人幣仍稍居弱勢，美元兌人民幣應將升至7.2乃至7.3水平，惟年底可期人幣轉強，降至7。

瑞銀料人行今年仍有1至2次的機會降息降準，估計降息10至20個基點，降準0.25至0.5個百分點。此外，瑞銀料今年內地政府預算赤字佔GDP約有3.5%至3.8%，水平與去年相若。

互聯網板塊獲青睞 消費板塊分化

在投資市場，瑞銀首推基本面穩定，估值低的互聯網企業，料今年有望領跑。此外，其料全球科技周期觸底反彈，利好手機、電腦、半導體芯片等；科技與健康板塊的盈利預測也有20%。連沛堃特別指出，投資市場中，消費板塊內部差異巨大，其中服裝、體育用品等子版塊獲看好，但不可一概而論。