大摩最新騰訊目標價430元　達陣需漲43%　料未來2月內8成機會上升

摩根士丹利報告指，市場早前對於內地《網絡遊戲管理辦法》意見稿的反應過度，料騰訊（0700）股價在未來60日內，有約70%至80%的機率上升，故給予其目標價430元，維持評級「增持」，並預測公司2023年末季收入，可按年漲8%至1,568億元人幣。



騰訊一連6日，每日收市後花費10億元回購，較此前3至4億元的回購金額加碼翻倍，托撐股價重返300元大關。但騰訊現下仍微跌0.5%報299元，再失關口，約以300元現價估計，騰訊達成大摩目標價需再「快高長大」43%。



大摩料，騰訊旗下《王者榮耀》等熱門戰鬥競技遊戲將迎來收入拐點。（資料圖片）

三大催化劑有望股價重振

大摩指出，有三大催化劑可助推騰訊股價重振。首先《網絡遊戲管理辦法》的意見稿並不是打壓遊戲行業，且執行時或可較原預期寬鬆。其次，騰訊旗下遊戲《元夢之星》表現強勢，自12月中旬推出以來即企下載量榜首。最後，多人在線戰鬥競技遊戲(MOBA，multiplayer online battle arena) 曾始終是騰訊遊戲的長青樹，料包括《王者榮耀》及《英雄聯盟》等此類遊戲，將迎來收入拐點。

四大科網龍頭首選騰訊

除卻熟知的由阿里（9988）、騰訊、美團（3690）組成的ATM，大摩報告還將百度（9888）一併列為中國科網四大龍頭，而在四大龍頭中，大摩再對騰訊青眼有加，將其列為首選。