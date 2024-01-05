安踏持股約53％　Amer Sports申紐交所上市　料集資至少10億美元

安踏體育（2020）公布，合營公司 Amer Sports Holding（Cayman）Limited（「AS Holding」）之非全資附屬公司 Amer Sports, Inc.（「Amer Sports」），已就其擬首次公開招股並將 Amer Sports 的普通股於紐約證券交易所上市事宜向美國證券交易委員會（「SEC」）提交一份註冊聲明（「註冊聲明」）。

公告指，Amer Sports截至9月底止的9個月，2023年收益升29.9%至30.53億美元，淨虧損擴大9.1%至1.13億美元，經調整 EBITDA增61.3%至4.22億美元。

（公司網頁）

安踏目前持有約52.7%的Amer Sports, Inc. 的股份。Amer Sports亦宣布已向美國證交會提交發行普通股招股上市的公開註冊聲明，具體發行股份、價格範圍則有待確定，股份代號為「AS」。

據彭博報於去年9月引述消息指，Amer Sports已提交在美國首發上市的文件，Amer Sports的目標集資規模是10億美元，但最終可能會根據市況擴大至30億美元，估值最高可達100億美元。

Amers其中最著名擁有的體育品牌包括享譽網球壇的Wilson網球拍等用品，及在滑雪界知名的Armada等品牌用品。安踏為首的財團以逾50億美元收購後，該公司於2019年私有化，目前安踏持有Amers的52.7%權益及57.7%表決權。