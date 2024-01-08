內地股市低收　上證失守2900點　深成跌穿9000點｜持續更新

美國股市於上周五（5日）高收，其中反映科技股的納指終止連日跌勢，全日升13點，道指則升25點。亞太區股市方面，澳洲及韓國股市均錄輕微升幅。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油偏軟跌0.19%，紐約期金則升0.14%。匯市方面，美匯偏軟，兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣均下跌。



【15:18】

內地股市低收，上證指數失守2900點，收市報2887點，跌41點，深成指數收市報8947點，跌168點，滬深300指數收市報3286點，跌43點，創業板指數收市報1744點，跌31點。

港股方面，恒指最新報16214點，跌320點，國指跌130點，報5476點，科指跌112點，報3479點。

【13:42】

港股在午後跌幅擴大，恒指最新報16183點，跌352點，國指跌140點，報5466點，科指跌116點，報3473點。

中升（0881）挫7%，信義玻璃（0868）跌6.4%，藥明生物（2269）跌6%。

【12:21】

港股弱勢今日更曾跌穿16200點，其中科技股成為投資沽貨對象。

恒指中午收市報16213點，跌321點，國指跌131點，報5475點，科指跌111點，報3481點，成交額為450億元。

京東（9618）曾跌穿100元，中午收市報100.7元，跌4.4%，小米（1810）跌5.5%，美團（3690）跌4.2%，騰訊（0700）跌1.7%，阿里（9988）跌2.3%。

汽物股亦處弱勢，理想汽車（2015）跌2.2%，小鵬（9868）瀉9.2%，蔚來（9866）挫4.5%。

醫藥股向下，藥明生物（2269）跌5.3%，藥明康德（2359）跌2.6%，中生製藥（1177）跌2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市升0.2%，港交所（0388）跌3.4%。

內需及消費股方面，李寧（2331）跌4.5%，海底撈（6862）跌3.2%。

【11:34】

港股跌勢加劇，一度失守16200點。恒指最新報16211點，跌323點，國指最新報5475點，跌131點，科指跌111點，報3480點。

藥明生物（2269）及小米（1810）等5隻藍籌股跌逾4%。

【10:17】

港股跌幅擴大至逾200點，最新報16301點，跌234點，國指跌103點，報5503點，科指跌101點，報3491點。

京東（9618）跌4.4%，報100.7元，網易（9999）跌4.2%，報140元。

【09:46】

港股轉跌，恒指最新報16497點，跌37點，國指跌33點，報5573點，科指跌50點，報3541點。

汽車股方面，理想（2015）跌0.9%，蔚來（9866）跌2%，報62.6元，小鵬（9868）跌4.4%。

【09:28】

恒指最新報16581點，高開46點，國指最新報5615點，高開8點，科指最新報3689點，低開2點。

騰訊（0700）最新報294.4元，高開0.8%，阿里（9988）低開0.5%，美團（3690）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%，報63元，友邦（1299）高開1.3%，港交所（0388）高開不足0.1%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開0.1%，李寧（2331）低開0.7%，潤啤（0291）高開0.5%。