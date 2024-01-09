科技股續下跌　美團瀉逾4%　累港股6連跌

美國股市於周一（8日）高收，三大指數全線上揚，其中道指升216點或0.6%，反映科技股走勢的納指則升319點或2.2%，明顯跑贏道指。亞太區股市方面，日本股市早段勁升近600點，力迫34000點，韓股升21點。匯市方面，美元偏軟，兌歐元﹑日圓及英鎊均下跌。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格均輕微上揚。



【16:30】

港股連跌第6個交易日。雖然大市今早高開，並一度錄得近200點升幅兼且收復16400點。可是大市未能再進一步之餘，更掉頭向下，最終低收。

恒指收市報16190點，跌34點，國指跌31點，報5449點，科指跌30點，報3454點，成交額為819億元。

科技股表現疲弱，京東（9618）跌3.2%，小米（1810）跌0.1%，騰訊（0700）跌1.5%，阿里（9988）跌0.9%，美團（3690）跌4.6%，百度（9888）則逆市升0.5%。

航運股亦低收，東方海外（0316）瀉7.2%，為全日表現最差藍籌股，母公司中遠（1919）跌2.7%。至於海豐國際（1308）則跌4.9%，太平洋航運（2343）跌4.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.7%，蔚來（9866）升0.2%，理想汽車（2015）跌0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.8%，李寧（2331）跌2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，港交所（0388）跌1%。

【15:08】

內地股市高收，上證收市報2893點，升5點，深成指數收市報8971點，升24點，滬深300指數收市報3292點，升6點，創業板指數收市報1750點，升6點。

港股方面，恒指升44點，報16268點，國指跌5點，報5474點，科指跌19點，報3464點。

【13:54】

港股升幅不斷縮減，更一度幾近蒸發升幅，恒指最新報16228點，升3點，國指跌16點，報5463點，科指跌25點，報3459點。

京東（9618）未止跌，最新報97.4元，跌3.8%，美團（3690）跌3.5%。

國壽（2628）跌2.4%。

【12:21】

港股今早於高位反覆徘徊，一度重上16400點，中午收市報16275點，升51點，國指升2點，報5483點，科指跌8點，報3476點，成交額為407億元。

手機及手機設備股上揚，聯想（0992）升5.3%，舜宇（2382）升0.3%，瑞聲（2018）無升跌。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升0.9%，藥明康德（2359）升1.4%，中生製藥（1177）升3.1%，石藥（1093）升0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.6%，小鵬（9868）升1.3%，蔚來（9866）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，美團（3690）跌3.2%，小米（1810）及騰訊（0700）均跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.6%，港交所（0388）跌0.4%，友邦（1299）升1.2%。

航運股方面，東方海外（0316）逆市瀉8%。

【11:07】

港股升幅大為收窄，恒指最新報16290點，升66點，國指升10點，報5491點，科指升7點，報3492點。

中升（0881）升6.1%，聯想（0992）升5.5%，新奧能源（2688）升4.9%，中生製藥（1177）升4.3%。

【10:37】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報16395點，升171點，國指升49點，報5530點，科指升42點，報3527點。

中升（0881）升4.6%，新奧能源（2688）升3.5%，中生製藥（1177）升3.4%。

東方海外（0316）瀉6.9%。

【09:50】

港股升幅曾擴大至逾百點，最新報16317點，升92點，國指升25點，報5505點，科指升31點，報3516點。

聯想（0992）飆6.5%，京東健康（6618）升4%，舜宇光學（2382）升2.8%。

【09:25】

恒指最新報16256點，高開31點，國指最新報5486點，高開5點，科指高開11點，報3496點。

科技股今早偏軟，騰訊（0700）低開0.7%，阿里（9988）低開0.1%，美團（3690）開%，小米（1810）高開0.1%。

京東系今早走勢喘定，京東（9618）低開0.9%，京東物流（2618）高開0.3%，京東健康（6618）高開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.4%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.4%，港交所（0388）平開，友邦（1299）低開0.3%。