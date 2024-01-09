中國電動車今年市場份額料達78%　大中華區仍是全球最大市場

據研究機構Canalys最新預測，2024年全球電動車市場將增長27.1%至1,750萬輛，增速較其預計今年的29%，有所放緩。其中大中華區輕型車銷量將成長1%，達到2,270萬輛；電動車預計將有910萬輛，佔總銷量的40%。



單計中國，該機構預計2024年，中國製造商的電動車將佔78%的市場份額，並評價稱「電動車是大中華區汽車市場的核心成長動力」。



而對於2023年的表現預測，該機構表示預計2023年全球電動車銷量，將增長29%至1,370 萬輛，滲透率17.1%。而大中華區仍是最大的電動車市場，出貨量760萬輛，市場份額55.5%。歐洲市場320萬輛的出貨量，以及北美市場以180萬輛的出貨量居於其後，共同組成2023年前三大市場。

該機構預計2024年，中國製造商的電動車將佔78%的市場份額。（機構圖片）

兩大挑戰亟需解決

Canalys分析指，成本效益普遍疲軟，補貼減少是汽車製造商，必須解決的兩大挑戰。不過汽車製造商也在加速本地化工作，透過推出適合地區和市場的車型來刺激消費者需求，而政府也會考慮擴大汽車消費。

今日午後，電動車股普遍微揚，比亞迪（1211）半日升2.4%報209.8元；蔚來（9866）升0.6%報61.6元；小鵬（9868）升1.3%報49.3元；理想（2015）升0.6%報132.4元。