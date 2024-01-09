畢馬威料今年港新股集資額達1000億　有望重返全球IPO市場五強

畢馬威表示，雖然2023年香港IPO活動持續乏力，但預計今年香港市場將見復蘇，並將重返全球IPO排名前五位。



畢馬威指出，香港去年共錄得70宗IPO上市，集資總額為463億元，較2022年分別大幅下降21%及56%。

不過去年，本港金融市場迎來一系列策略性的改革，例如引入為特專科技公司而設的《第18C章》，以及GEM上市改革等。因此該行預計今年香港將會有90宗IPO，集資額達1,000億元。

兩大因素助復蘇

畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，目前正在排隊上市的公司約60間，反映市況淡靜下，公司不急於上市。其預計，待息口回落，市場資金流動性增加，本港於今年第二、三季香港IPO市場，才見復蘇。

料增資本增值稅 短期不影響香港IPO市場

他預期，港交所將有5宗集資50億元至100億元的IPO，另有10隻新股在GEM上市，而符合《第18C章》上市條件的公司將有5間。被問及倘若政府增加資本增值稅，是否會影響IPO市場，劉大昌指出，現時言之尚早，相信短期不影響。

另外，對於香港是亞洲首個沙特阿拉伯交易所買賣基金的上市地點，畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，相信中東資金會對香港市場感興趣，是源於相關市場渴求高科技行業的投資機會，惟需時才見成效。