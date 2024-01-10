HK Express免費機票｜今早10時起送1.9萬張機票　航點包括東京等

好想外遊？今早便再有機會實現這願望。航空公司HK Express今日（10日）上午10時再送出免費機票，數目達到19,597張，涉及東京及大阪等13個亞洲區內航點的來回香港機票。公司指出機票會以先到先得，向通常居住於﹑年齡為年滿12歲或以上香港人士派發，惟不包括稅項、附加費和任何其他費用。

要留意今次2024年1月活動玩法有變，今次搶飛只限於公司官方網頁進行，不能再使用手機app應用程式搶飛了。



公司指出是次活動送出的機票航點包括由香港前往東京（成田）/東京（羽田）/大阪（關西）/福岡 /名古屋 /高松 /鹿兒島 /沖繩 /首爾（仁川）/釜山 /濟州 /曼谷（蘇凡納布米）/布吉的來回機票。

相關免費機票旅遊期限由2024年1月15日至2024年7月11日，旅客須於2024年7月11日完成旅程。

（林頌華 攝）

公司又指出進行機票預訂時，所登記的乘客姓名必須與旅遊證件（護照）的姓名相符，以便進行認證。 當參與者成功預訂免費機票後，將會接收由公司發送的行程確認電郵到參與者所提供的電郵地址。

公司指出根據條款及細則，得獎者需要自行承擔所有適用於機票的稅項、附加費和任何其他費用。

公司又指出，整個活動由香港國際機場贊助，向世界各地的遊客及通常居住於香港人士送出機票，當中香港快運以先到先得形式送出有關機票。

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