莎莎第3財季收入增36.7%　香港門店同店銷售增38.4%

莎莎（0178）公布截至去年底止第3財季營運數據。季內營業額為11.82億元，按年增加36.7%。



公司又指出期內港澳特區市場收入為8.89億元，按年增加39.4%。當中來自線下收入為8.31億元，線上收入為5,840萬元。同時指出期內港澳特區市場同店銷售增長43.7%。

公司進一步指出，在香港特區，正積極於非旅遊區的地段尋找市場缺口，冀能更好地服務本地顧客，同時亦在核心旅遊區佈局，與現有的業務覆蓋範圍互補。期內在中環和黃竹坑開設兩間新店舖，令香港特區的店舖總數增加至73間。今年是疫情後全面通關的首個聖誕節，香港特區政府舉辦了大型活動吸引旅客和刺激本地消費。公司在香港特區的線下銷售於期内按年增加40.3%，恢復至疫情前43.1%的水平。同店銷售則增加38.4%。

內地市場方面，季內收入為1.87億元，按年增加49.3%，其中線下收入為4,100萬元，線上收入為1.46億元。內地業務同店銷售按年倒退0.9%。

東南亞市場方面，季內收入為1.027億元，按年增加2.9%。線下及線上收入分別為7,860萬元及2,410萬元，又指出馬來西亞市場同店銷售增長4.6%。